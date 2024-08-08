https://1prime.ru/20240808/rezervy-850746868.html
ЦБ: международные резервы России с 26 июля по 2 августа сократились на 0,1%
ЦБ: международные резервы России с 26 июля по 2 августа сократились на 0,1% - 08.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ: международные резервы России с 26 июля по 2 августа сократились на 0,1%
Международные резервы РФ с 26 июля по 2 августа сократились на 0,6 миллиарда долларов, или на 0,1%, и составили 606,1 миллиарда долларов, следует из материалов... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T16:07+0300
2024-08-08T16:07+0300
2024-08-08T16:13+0300
банк россии
международные резервы
золотовалютные резервы
россия
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 26 июля по 2 августа сократились на 0,6 миллиарда долларов, или на 0,1%, и составили 606,1 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 2 августа 2024 года составили 606,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 0,6 млрд долларов США, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, а также проведения операций со средствами Фонда национального благосостояния", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы, золотовалютные резервы, россия
Банк России, международные резервы, золотовалютные резервы, РОССИЯ
ЦБ: международные резервы России с 26 июля по 2 августа сократились на 0,1%
Банк России: международные резервы РФ на 2 августа составили $606,1 млрд
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 26 июля по 2 августа сократились на 0,6 миллиарда долларов, или на 0,1%, и составили 606,1 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 2 августа 2024 года составили 606,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 0,6 млрд долларов США, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, а также проведения операций со средствами Фонда национального благосостояния", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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