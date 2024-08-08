https://1prime.ru/20240808/riteyl-850752670.html

В АКОРТ оценили ситуацию с логистикой и запасами в Курской области

В АКОРТ оценили ситуацию с логистикой и запасами в Курской области - 08.08.2024, ПРАЙМ

В АКОРТ оценили ситуацию с логистикой и запасами в Курской области

Крупные торговые сети не испытывают масштабных проблем с логистикой и товарными запасами в Курской области, ритейлеры временно закрыли магазины в тех населенных | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T19:04+0300

2024-08-08T19:04+0300

2024-08-08T19:04+0300

происшествия

россия

акорт

ритейл

логистика

https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_07ee31cbf165152f8aa4b322f9145483.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Крупные торговые сети не испытывают масштабных проблем с логистикой и товарными запасами в Курской области, ритейлеры временно закрыли магазины в тех населенных пунктах Курской области, где эвакуированы жители и есть угроза жизни персонала, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "На сегодняшний день торговые сети – члены АКОРТ не испытывают масштабных проблем с логистикой и товарными запасами в Курской области. Продовольственные торговые сети временно закрыли ряд магазинов в тех населенных пунктах, где эвакуировано население и есть угроза жизни для персонала. Доставка потребителям в этих местах ограничена из соображений безопасности", - сказал Караваев. По его словам, там, где сохраняется стабильная ситуация, продовольственные магазины работают в штатном режиме. "Магазины крупных непродовольственных торговых сетей в основном расположены в областном центре, они продолжают стабильно работать в обычном режиме", - добавил глава АКОРТ. Он отметил, что ритейлеры "традиционно поддерживают тех, кого затрагивают масштабные чрезвычайные ситуации, взаимодействуют в этом направлении с органами власти, благотворительными фондами, реализуют собственные инициативы". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://1prime.ru/20240807/ovoschi-850729410.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, акорт, ритейл, логистика