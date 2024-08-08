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"Объединив усилия". В Германии сделали честное заявление о России

"Объединив усилия". В Германии сделали честное заявление о России - 08.08.2024, ПРАЙМ

"Объединив усилия". В Германии сделали честное заявление о России

Объединенные усилия Москвы и Берлина, позволили бы им играть ведущую роль на рынках. Такое мнение выразил в соцсети X бизнесмен и бывший владелец крупнейшего... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T17:08+0300

2024-08-08T17:08+0300

2024-08-08T17:08+0300

экономика

россия

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рынки

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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Объединенные усилия Москвы и Берлина, позволили бы им играть ведущую роль на рынках. Такое мнение выразил в соцсети X бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Подавляй Германию и изолируй Россию. Таковы всеми известные цели внешней политики США", — напомнил он. Дотком считает, что ФРГ застряла в долгосрочном экономическом упадке "из-за предательского следования по указке американских хозяев". Бизнесмен подчеркнул, что объединив усилия, Россия и Германия "главенствовали бы на рынках".Еще в прошлом году депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Маркус Бакхейт подчеркивал, что санкции против России, особенно отказ от российского газа, навредили немецкой экономике. По его словам, экономика России только растет, в то время, как ФРГ страдает. Как добавлял Бакхейт, абсурдный импорт СПГ из США в Европу бьет по экологии, а также по карманам региона.Позднее в 2024 году президент России Владимир Путин обсуждал тему отказа от российских ресурсов в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. По словам Путина, закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". Российский лидер также заявлял, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.

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россия, германия, рынки