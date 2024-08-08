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В России ввели штрафы за предоставление мест на рынках торговцам без касс - 08.08.2024, ПРАЙМ
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В России ввели штрафы за предоставление мест на рынках торговцам без касс
В России ввели штрафы за предоставление мест на рынках торговцам без касс - 08.08.2024, ПРАЙМ
В России ввели штрафы за предоставление мест на рынках торговцам без касс
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 марта 2025 года административной ответственности для компаний, управляющих розничными рынками, за... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T21:28+0300
2024-08-08T21:28+0300
экономика
россия
закон
штраф
рынки
кассы
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 марта 2025 года административной ответственности для компаний, управляющих розничными рынками, за предоставление торговых мест лицам, у которых нет зарегистрированной контрольно-кассовой техники (ККТ), в случаях, когда ее наличие необходимо. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ вводит ответственность управляющих компаний (УК) за несоблюдение порядка предоставления торгового места на территории розничного рынка. В частности, такие компании будут штрафовать за предоставление мест лицам, которые не представили копию карточки регистрации ККТ. Также УК будет нести ответственность, если она не проверила наличие зарегистрированной (перерегистрированной) ККТ и факт ее регистрации на сайте ФНС, не направила уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и не расторгла договор в случае их неустранения. При выявлении таких нарушений управляющей компании и ее должностным лицам будет вынесено предупреждение или наложен штраф в размере 40-50 тысяч рублей на должностных лиц, 100-300 тысяч рублей – на УК. При повторном нарушении штраф для компании составит от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а для ее должностных лиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.
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россия, закон, штраф, рынки, кассы
Экономика, РОССИЯ, закон, штраф, Рынки, кассы
21:28 08.08.2024
 
В России ввели штрафы за предоставление мест на рынках торговцам без касс

В РФ ввели штрафы за незаконное предоставление мест на рынках торговцам без касс

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРынок в Симферополе
Рынок в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 марта 2025 года административной ответственности для компаний, управляющих розничными рынками, за предоставление торговых мест лицам, у которых нет зарегистрированной контрольно-кассовой техники (ККТ), в случаях, когда ее наличие необходимо. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ вводит ответственность управляющих компаний (УК) за несоблюдение порядка предоставления торгового места на территории розничного рынка.
В частности, такие компании будут штрафовать за предоставление мест лицам, которые не представили копию карточки регистрации ККТ. Также УК будет нести ответственность, если она не проверила наличие зарегистрированной (перерегистрированной) ККТ и факт ее регистрации на сайте ФНС, не направила уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и не расторгла договор в случае их неустранения.
При выявлении таких нарушений управляющей компании и ее должностным лицам будет вынесено предупреждение или наложен штраф в размере 40-50 тысяч рублей на должностных лиц, 100-300 тысяч рублей – на УК.
При повторном нарушении штраф для компании составит от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а для ее должностных лиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.
Стартовала продажа умной колонки Яндекс.Станция - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон, расширяющий применение онлайн-касс
21:22
 
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