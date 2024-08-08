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Российский рынок акций закрыл основные торги четверга снижением

Российский рынок акций закрыл основные торги четверга снижением - 08.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрыл основные торги четверга снижением

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии четверга снизился на 0,78%, следует из данных Московской биржи. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T19:20+0300

2024-08-08T19:20+0300

2024-08-08T19:20+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии четверга снизился на 0,78%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,78% - до 2852,51 пункта, долларовый РТС - на 1,48%, до 1038,1 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожает на 0,43%, до 78,67 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня не показал выраженного тренда. Открывшись в символическом плюсе, бенчмарк дотянулся до 2888 пунктов, затем последовала коррекция вниз. Среди вероятных причин ухудшения сентимента – торможение роста нефтяных цен и обострение геополитического фактора. Ослабление рубля лишь сдерживало откат индекса", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что ситуация на мировых рынках стабилизировалась, в Китае и Европе преобладала нейтральная динамика, индексы США стартовали в умеренном плюсе. "На котировки российских акций негативно влияют геополитическая обстановка, ослабление рубля и внешний фон, в том числе продолжение коррекции на биржах АТР. Корпоративные новости и финансовые результаты крупных компаний оказались достаточно противоречивыми", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций в четверг снижался в рамках коррекции… Негативную динамику акции показывали на фоне дальнейшего развития геополитической ситуации. При этом инвесторы также отыгрывали ряд локальных корпоративных новостей и данные по замедлению недельной инфляции до нуля, которые способствовали снижению доходностей ОФЗ", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+5,64%), "Юнипро" (+1,01%), Solidcore (+0,8%), "Новатэка" (+0,79%), "Полюса" (+0,66%), компании "Черкизово" (+0,6%) "Интер РАО" (+0,56%). В лидерах снижения стоимости – акции "Киви" (-2,42%), префы "Татнефти" (-2,25%), обыкновенные акции ТМК (-2,23%), "Мечел" (префы снижаются на 2,18%, обыкновенные акции - на 2,02%), Московского кредитного банка (-2,15%), а также расписки HeadHunter (-2,09%) и акции "Русснефти" (-1,95%). ПРОГНОЗЫ "В конце недели в условиях обострения геополитического фона покупатели могут быть малоактивными. Подъем возможен в случае роста цен на нефть и ослабления рубля. Индекс Мосбиржи может завершить неделю в рамках диапазона 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что завтра индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов. Григорьев считает, что в пятницу индекс Мосбиржи может все же закончить чуть ниже 2850 пунктов в преддверии выходных.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс