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Российский рынок акций закрыл основные торги четверга снижением
Российский рынок акций закрыл основные торги четверга снижением - 08.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрыл основные торги четверга снижением
Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии четверга снизился на 0,78%, следует из данных Московской биржи. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T19:20+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии четверга снизился на 0,78%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,78% - до 2852,51 пункта, долларовый РТС - на 1,48%, до 1038,1 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожает на 0,43%, до 78,67 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня не показал выраженного тренда. Открывшись в символическом плюсе, бенчмарк дотянулся до 2888 пунктов, затем последовала коррекция вниз. Среди вероятных причин ухудшения сентимента – торможение роста нефтяных цен и обострение геополитического фактора. Ослабление рубля лишь сдерживало откат индекса", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что ситуация на мировых рынках стабилизировалась, в Китае и Европе преобладала нейтральная динамика, индексы США стартовали в умеренном плюсе. "На котировки российских акций негативно влияют геополитическая обстановка, ослабление рубля и внешний фон, в том числе продолжение коррекции на биржах АТР. Корпоративные новости и финансовые результаты крупных компаний оказались достаточно противоречивыми", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций в четверг снижался в рамках коррекции… Негативную динамику акции показывали на фоне дальнейшего развития геополитической ситуации. При этом инвесторы также отыгрывали ряд локальных корпоративных новостей и данные по замедлению недельной инфляции до нуля, которые способствовали снижению доходностей ОФЗ", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+5,64%), "Юнипро" (+1,01%), Solidcore (+0,8%), "Новатэка" (+0,79%), "Полюса" (+0,66%), компании "Черкизово" (+0,6%) "Интер РАО" (+0,56%). В лидерах снижения стоимости – акции "Киви" (-2,42%), префы "Татнефти" (-2,25%), обыкновенные акции ТМК (-2,23%), "Мечел" (префы снижаются на 2,18%, обыкновенные акции - на 2,02%), Московского кредитного банка (-2,15%), а также расписки HeadHunter (-2,09%) и акции "Русснефти" (-1,95%). ПРОГНОЗЫ "В конце недели в условиях обострения геополитического фона покупатели могут быть малоактивными. Подъем возможен в случае роста цен на нефть и ослабления рубля. Индекс Мосбиржи может завершить неделю в рамках диапазона 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что завтра индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов. Григорьев считает, что в пятницу индекс Мосбиржи может все же закончить чуть ниже 2850 пунктов в преддверии выходных.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций закрыл основные торги четверга снижением
Российский рынок акций закрыл основные торги четверга снижением на 0,78%
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии четверга снизился на 0,78%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,78% - до 2852,51 пункта, долларовый РТС - на 1,48%, до 1038,1 пункта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожает на 0,43%, до 78,67 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня не показал выраженного тренда. Открывшись в символическом плюсе, бенчмарк дотянулся до 2888 пунктов, затем последовала коррекция вниз. Среди вероятных причин ухудшения сентимента – торможение роста нефтяных цен и обострение геополитического фактора. Ослабление рубля лишь сдерживало откат индекса", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Он добавляет, что ситуация на мировых рынках стабилизировалась, в Китае и Европе преобладала нейтральная динамика, индексы США стартовали в умеренном плюсе.
"На котировки российских акций негативно влияют геополитическая обстановка, ослабление рубля и внешний фон, в том числе продолжение коррекции на биржах АТР. Корпоративные новости и финансовые результаты крупных компаний оказались достаточно противоречивыми", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Российский рынок акций в четверг снижался в рамках коррекции… Негативную динамику акции показывали на фоне дальнейшего развития геополитической ситуации. При этом инвесторы также отыгрывали ряд локальных корпоративных новостей и данные по замедлению недельной инфляции до нуля, которые способствовали снижению доходностей ОФЗ", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+5,64%), "Юнипро" (+1,01%), Solidcore (+0,8%), "Новатэка" (+0,79%), "Полюса" (+0,66%), компании "Черкизово" (+0,6%) "Интер РАО" (+0,56%).
В лидерах снижения стоимости – акции "Киви" (-2,42%), префы "Татнефти" (-2,25%), обыкновенные акции ТМК (-2,23%), "Мечел" (префы снижаются на 2,18%, обыкновенные акции - на 2,02%), Московского кредитного банка (-2,15%), а также расписки HeadHunter (-2,09%) и акции "Русснефти" (-1,95%).
"В конце недели в условиях обострения геополитического фона покупатели могут быть малоактивными. Подъем возможен в случае роста цен на нефть и ослабления рубля. Индекс Мосбиржи может завершить неделю в рамках диапазона 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев.
Мильчакова ожидает, что завтра индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов.
Григорьев считает, что в пятницу индекс Мосбиржи может все же закончить чуть ниже 2850 пунктов в преддверии выходных.
Юань завершил торги на Мосбирже ростом до 11,86 рубля