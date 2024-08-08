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В "Сбере" допустили рост дивидендов по итогам 2024-го вслед за прибылью

В "Сбере" допустили рост дивидендов по итогам 2024-го вслед за прибылью - 08.08.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" допустили рост дивидендов по итогам 2024-го вслед за прибылью

Сбербанк ожидает, что прибыль по итогам текущего года будет выше, чем в прошлом году, поэтому и дивиденды за 2024 год могут быть больше, чем по итогам 2023... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T12:38+0300

2024-08-08T12:38+0300

2024-08-08T12:39+0300

сбербанк

дивиденды

прибыль

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что прибыль по итогам текущего года будет выше, чем в прошлом году, поэтому и дивиденды за 2024 год могут быть больше, чем по итогам 2023 года, заявил в ходе звонка с аналитиками старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов. "Что касается дивидендов, то мы будем стараться придерживаться нашей дивидендной политики, которая предполагает выплату 50% дивидендов от прибыли предыдущего года. Рост дивидендов зависит от того, какой будет размер прибыли. В целом по этому году, как вы видите из нашей отчетности, наших прогнозов, мы в этом году ожидаем превысить результат по прибыли, который был получен за прошлый год, поэтому при соблюдении дивполитики, при комфортной позиции по достаточнои капитала наш дивиденд действительно в следующем году может вырасти по отношению к тому, который мы заплатили сейчас", - сказал Скворцов. Акционеры Сбербанка в июне утвердили дивиденды за 2023 год в рекордном размере - 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от чистой прибыли группы, на каждую акцию будет выплачено по 33,3 рубля.

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сбербанк, дивиденды, прибыль