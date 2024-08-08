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В "Сбере" допустили рост дивидендов по итогам 2024-го вслед за прибылью - 08.08.2024, ПРАЙМ
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В "Сбере" допустили рост дивидендов по итогам 2024-го вслед за прибылью
В "Сбере" допустили рост дивидендов по итогам 2024-го вслед за прибылью - 08.08.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" допустили рост дивидендов по итогам 2024-го вслед за прибылью
Сбербанк ожидает, что прибыль по итогам текущего года будет выше, чем в прошлом году, поэтому и дивиденды за 2024 год могут быть больше, чем по итогам 2023... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T12:38+0300
2024-08-08T12:39+0300
сбербанк
дивиденды
прибыль
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что прибыль по итогам текущего года будет выше, чем в прошлом году, поэтому и дивиденды за 2024 год могут быть больше, чем по итогам 2023 года, заявил в ходе звонка с аналитиками старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов. "Что касается дивидендов, то мы будем стараться придерживаться нашей дивидендной политики, которая предполагает выплату 50% дивидендов от прибыли предыдущего года. Рост дивидендов зависит от того, какой будет размер прибыли. В целом по этому году, как вы видите из нашей отчетности, наших прогнозов, мы в этом году ожидаем превысить результат по прибыли, который был получен за прошлый год, поэтому при соблюдении дивполитики, при комфортной позиции по достаточнои капитала наш дивиденд действительно в следующем году может вырасти по отношению к тому, который мы заплатили сейчас", - сказал Скворцов. Акционеры Сбербанка в июне утвердили дивиденды за 2023 год в рекордном размере - 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от чистой прибыли группы, на каждую акцию будет выплачено по 33,3 рубля.
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сбербанк, дивиденды, прибыль
Сбербанк, дивиденды, прибыль
12:38 08.08.2024 (обновлено: 12:39 08.08.2024)
 
В "Сбере" допустили рост дивидендов по итогам 2024-го вслед за прибылью

"Сбер" допускает, что дивиденды по итогам 2024 г вырастут вслед за прибылью

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что прибыль по итогам текущего года будет выше, чем в прошлом году, поэтому и дивиденды за 2024 год могут быть больше, чем по итогам 2023 года, заявил в ходе звонка с аналитиками старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов.
"Что касается дивидендов, то мы будем стараться придерживаться нашей дивидендной политики, которая предполагает выплату 50% дивидендов от прибыли предыдущего года. Рост дивидендов зависит от того, какой будет размер прибыли. В целом по этому году, как вы видите из нашей отчетности, наших прогнозов, мы в этом году ожидаем превысить результат по прибыли, который был получен за прошлый год, поэтому при соблюдении дивполитики, при комфортной позиции по достаточнои капитала наш дивиденд действительно в следующем году может вырасти по отношению к тому, который мы заплатили сейчас", - сказал Скворцов.
Акционеры Сбербанка в июне утвердили дивиденды за 2023 год в рекордном размере - 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от чистой прибыли группы, на каждую акцию будет выплачено по 33,3 рубля.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
В Сбербанке назвали средний курс рубля за 2024 год
12:35
 
Сбербанкдивидендыприбыль
 
 
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