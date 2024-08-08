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Сбербанк в первом полугодии заработал прибыль в 816 миллиардов рублей

Сбербанк в первом полугодии заработал прибыль в 816 миллиардов рублей - 08.08.2024, ПРАЙМ

Сбербанк в первом полугодии заработал прибыль в 816 миллиардов рублей

Чистая прибыль Сбербанка за январь-июнь текущего года составила 816,1 миллиарда рублей, увеличившись на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T10:00+0300

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2024-08-08T10:21+0300

сбербанк

прибыль

отчетность

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка за январь-июнь текущего года составила 816,1 миллиарда рублей, увеличившись на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом 418,7 миллиарда рублей было заработано во втором квартале, в то же время совокупные расходы группы на резервы составили 151,7 миллиарда рублей за шесть месяцев, говорится в сообщении кредитной организации."За первые 6 месяцев 2024 года "Сбер" заработал 816,1 миллиарда рублей (+10,7% г/г), рентабельность капитала достигла 25%. Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики дают основания поднять наш прогноз - рентабельность капитала группы "Сбер" превысит 23% за 2024 год", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа."Во втором квартале мы показали уверенный рост во всех сферах нашего бизнеса, в результате чистая прибыль увеличилась на 10,1% по сравнению с прошлым годом, достигнув 418,7 миллиарда рублей, при этом рентабельность капитала составила 25,9%", - сказал Греф.Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за первое полугодие 2024 года снизились на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 151,7 миллиарда рублей. Во втором квартале 2024 года данный показатель снизился на 4,2%, до 98,4 миллиарда рублей, в основном благодаря успешной работе по оздоровлению портфеля проблемных кредитов в корпоративном сегменте.

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сбербанк, прибыль, отчетность