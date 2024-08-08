Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк вскоре выделит заблокированные активы в отдельное юрлицо - 08.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240808/sber-850743084.html
Сбербанк вскоре выделит заблокированные активы в отдельное юрлицо
Сбербанк вскоре выделит заблокированные активы в отдельное юрлицо - 08.08.2024, ПРАЙМ
Сбербанк вскоре выделит заблокированные активы в отдельное юрлицо
Сбербанк находится на финише выделения заблокированных активов в отдельное юрлицо, при этом он надеется успеть в текущем году, или же в будущем, заявил старший... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T14:24+0300
2024-08-08T14:25+0300
сбербанк
активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк находится на финише выделения заблокированных активов в отдельное юрлицо, при этом он надеется успеть в текущем году, или же в будущем, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов. "Что касается заблокированных активов, то в целом статус такой, что мы направили официальное письмо в Центральный банк. Регулятор уже какое-то время внимательно его рассматривает... Сейчас в целом мы находимся уже ближе к финишу этой работы", - заявил Скворцов в ходе звонка с аналитиками, комментируя работу над выделением замороженных активов. При этом летом 2022 года в России был принят закон 292-ФЗ, который дает право кредитным организациям выделить отдельное юрлицо и передать туда заблокированные западными странами активы. Действие этих мер было продлено сначала до конца 2024 года, а в августе этого года еще на два года - на 2025-2026 годы. В связи с этим Скворцов добавил, что для банка хорошая новость, что действие этого закона продлевается до 2026 года. "Если бы мы в прошлые редакции закона не успели бы до конца этого года согласовать и закончить сделку, то мы вообще бы не смогли ее провести. В текущей редакции даже если мы будем согласовывать чуть дольше и согласуем это в конце года, то мы можем провести сделку в 2025 году. Конечно в наших планах максимально успеть сделать это в этом году", - объяснил он. Топ-менеджер также отметил, что прогнозы, которые банк сегодня предоставил по части капитала и прибыли, не учитывают потенциальный эффект от действий с заблокированными активами. При этом Сбербанк всегда использовал несколько стратегий по работе с ними. В их числе как раз и 292-ФЗ.Европейские страны в 2022 году ввели ряд санкций против Национального расчётного депозитария НРД - одной из ключевых компаний финансовой инфраструктуры России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к этим депозитариям.
https://1prime.ru/20240726/aktivy-850452570.html
https://1prime.ru/20240711/pvo-850016776.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_bd15e36d2b4e0d6356fabc1de8f3d2e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбербанк, активы
Сбербанк, активы
14:24 08.08.2024 (обновлено: 14:25 08.08.2024)
 
Сбербанк вскоре выделит заблокированные активы в отдельное юрлицо

Сбербанк близок к выделению заблокированных активов в отдельное юрлицо

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк находится на финише выделения заблокированных активов в отдельное юрлицо, при этом он надеется успеть в текущем году, или же в будущем, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов.
"Что касается заблокированных активов, то в целом статус такой, что мы направили официальное письмо в Центральный банк. Регулятор уже какое-то время внимательно его рассматривает... Сейчас в целом мы находимся уже ближе к финишу этой работы", - заявил Скворцов в ходе звонка с аналитиками, комментируя работу над выделением замороженных активов.
При этом летом 2022 года в России был принят закон 292-ФЗ, который дает право кредитным организациям выделить отдельное юрлицо и передать туда заблокированные западными странами активы. Действие этих мер было продлено сначала до конца 2024 года, а в августе этого года еще на два года - на 2025-2026 годы.
В связи с этим Скворцов добавил, что для банка хорошая новость, что действие этого закона продлевается до 2026 года. "Если бы мы в прошлые редакции закона не успели бы до конца этого года согласовать и закончить сделку, то мы вообще бы не смогли ее провести. В текущей редакции даже если мы будем согласовывать чуть дольше и согласуем это в конце года, то мы можем провести сделку в 2025 году. Конечно в наших планах максимально успеть сделать это в этом году", - объяснил он.
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
ЕК: ЕС направит Украине 1,5 млрд евро дохода от замороженных активов России
26 июля, 12:19
Топ-менеджер также отметил, что прогнозы, которые банк сегодня предоставил по части капитала и прибыли, не учитывают потенциальный эффект от действий с заблокированными активами. При этом Сбербанк всегда использовал несколько стратегий по работе с ними. В их числе как раз и 292-ФЗ.
Европейские страны в 2022 году ввели ряд санкций против Национального расчётного депозитария НРД - одной из ключевых компаний финансовой инфраструктуры России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к этим депозитариям.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Киев раскрыл, что купит на доходы от замороженных активов России
11 июля, 13:04
 
Сбербанкактивы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала