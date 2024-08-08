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Сбербанк вскоре выделит заблокированные активы в отдельное юрлицо

Сбербанк вскоре выделит заблокированные активы в отдельное юрлицо - 08.08.2024, ПРАЙМ

Сбербанк вскоре выделит заблокированные активы в отдельное юрлицо

Сбербанк находится на финише выделения заблокированных активов в отдельное юрлицо, при этом он надеется успеть в текущем году, или же в будущем, заявил старший... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T14:24+0300

2024-08-08T14:24+0300

2024-08-08T14:25+0300

сбербанк

активы

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк находится на финише выделения заблокированных активов в отдельное юрлицо, при этом он надеется успеть в текущем году, или же в будущем, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов. "Что касается заблокированных активов, то в целом статус такой, что мы направили официальное письмо в Центральный банк. Регулятор уже какое-то время внимательно его рассматривает... Сейчас в целом мы находимся уже ближе к финишу этой работы", - заявил Скворцов в ходе звонка с аналитиками, комментируя работу над выделением замороженных активов. При этом летом 2022 года в России был принят закон 292-ФЗ, который дает право кредитным организациям выделить отдельное юрлицо и передать туда заблокированные западными странами активы. Действие этих мер было продлено сначала до конца 2024 года, а в августе этого года еще на два года - на 2025-2026 годы. В связи с этим Скворцов добавил, что для банка хорошая новость, что действие этого закона продлевается до 2026 года. "Если бы мы в прошлые редакции закона не успели бы до конца этого года согласовать и закончить сделку, то мы вообще бы не смогли ее провести. В текущей редакции даже если мы будем согласовывать чуть дольше и согласуем это в конце года, то мы можем провести сделку в 2025 году. Конечно в наших планах максимально успеть сделать это в этом году", - объяснил он. Топ-менеджер также отметил, что прогнозы, которые банк сегодня предоставил по части капитала и прибыли, не учитывают потенциальный эффект от действий с заблокированными активами. При этом Сбербанк всегда использовал несколько стратегий по работе с ними. В их числе как раз и 292-ФЗ.Европейские страны в 2022 году ввели ряд санкций против Национального расчётного депозитария НРД - одной из ключевых компаний финансовой инфраструктуры России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к этим депозитариям.

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сбербанк, активы