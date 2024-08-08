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Ловим шпиона. Раскрыты основные признаки прослушки телефона
Ловим шпиона. Раскрыты основные признаки прослушки телефона - 08.08.2024, ПРАЙМ
Ловим шпиона. Раскрыты основные признаки прослушки телефона
Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются постоянно. Как распознать, что за вашим телефоном следят, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T02:02+0300
2024-08-08T02:02+0300
2024-08-08T02:02+0300
смартфоны
прослушка
шпионские программы
эксклюзив
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются постоянно. Как распознать, что за вашим телефоном следят, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.По его словам, не только голосовые помощники, но и различные сервисы постоянно подслушивают за пользователями с целью обеспечения работы рекомендательных систем, например, для контекстной рекламы. “Любое государство в целях безопасности должно отслеживать средства связи”, - утверждает он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНо другое дело, когда физические лица пытаются вторгнуться в личную жизнь других граждан в мошеннических целях. Самый простой способ прослушивать жертву – это использовать переадресацию на ее телефоне. Тогда вся желаемая информация будет по вполне законным каналам передана на другой телефонный номер.Чтобы проверить, не утекает ли ваша информация мошенникам, эксперт советует отправить USSD-запросы.Так, Команда *#21#-вызов показывает наличие настроенных переадресаций на телефоне. Команда *#62#-вызов показывает, на какие именно номера настроена переадресация. А Команда ##002#-вызов отключает настроенную переадресацию.Другой способ установки прослушки – это использование различного шпионского программного обеспечения. Узнать о его наличии можно с помощью различных антивирусных и антишпионских программ.Шпионское ПО активно потребляет ресурсы, и по наличию несанкционированного потребления можно заподозрить неладное. Обратить внимание стоит на такие косвенные признаки:Помимо этого, вредоносное программное обеспечение может вызывать конфликты с другими приложениями на смартфоне, и их также можно заметить.Для защиты специалист рекомендует использовать приложения из официальных и проверенных маркетплейсов (хотя в них тоже может попасться вредоносное ПО, но вероятность ниже), и проверенных известных производителей.Целесообразно поставить антивирусное и антишпионское ПО, а также периодически чистить свой телефон, обращая внимание на подозрительные приложения и разрешения, выставленные для них. Либо можно просто смириться с тем, что вас прослушивают и заставить "слушающих" завидовать вашей яркой и интересной жизни, подытожил Ермаков.
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смартфоны, прослушка, шпионские программы, эксклюзив
смартфоны, прослушка, Шпионские программы, Эксклюзив
Ловим шпиона. Раскрыты основные признаки прослушки телефона
IT-эксперт Ермаков назвал способы проверить, есть ли прослушка телефона
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются постоянно. Как распознать, что за вашим телефоном следят, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.
По его словам, не только голосовые помощники, но и различные сервисы постоянно подслушивают за пользователями с целью обеспечения работы рекомендательных систем, например, для контекстной рекламы. “Любое государство в целях безопасности должно отслеживать средства связи”, - утверждает он.
Но другое дело, когда физические лица пытаются вторгнуться в личную жизнь других граждан в мошеннических целях. Самый простой способ прослушивать жертву – это использовать переадресацию на ее телефоне. Тогда вся желаемая информация будет по вполне законным каналам передана на другой телефонный номер.
Чтобы проверить, не утекает ли ваша информация мошенникам, эксперт советует отправить USSD-запросы.
Так, Команда *#21#-вызов показывает наличие настроенных переадресаций на телефоне. Команда *#62#-вызов показывает, на какие именно номера настроена переадресация. А Команда ##002#-вызов отключает настроенную переадресацию.
Другой способ установки прослушки – это использование различного шпионского программного обеспечения. Узнать о его наличии можно с помощью различных антивирусных и антишпионских программ.
Эксперт научил, как обнаружить прослушку на смартфоне
Шпионское ПО активно потребляет ресурсы, и по наличию несанкционированного потребления можно заподозрить неладное. Обратить внимание стоит на такие косвенные признаки:
- греется и быстро разряжается батарея без видимых на то оснований;
- необоснованно увеличивается интернет-трафик;
- задержки и необычные помехи при соединении;
- смартфон "тормозит" и/или "глючит".
Помимо этого, вредоносное программное обеспечение может вызывать конфликты с другими приложениями на смартфоне, и их также можно заметить.
Для защиты специалист рекомендует использовать приложения из официальных и проверенных маркетплейсов (хотя в них тоже может попасться вредоносное ПО, но вероятность ниже), и проверенных известных производителей.
Целесообразно поставить антивирусное и антишпионское ПО, а также периодически чистить свой телефон, обращая внимание на подозрительные приложения и разрешения, выставленные для них. Либо можно просто смириться с тем, что вас прослушивают и заставить "слушающих" завидовать вашей яркой и интересной жизни, подытожил Ермаков.
Названы три способа разоблачить шпиона в мобильном телефоне