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Путин подписал закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента

Путин подписал закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий максимальное количество мобильных номеров для одного абонента: граждане РФ смогут оформить не... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T22:25+0300

2024-08-08T22:25+0300

2024-08-08T22:25+0300

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сим-карта

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий максимальное количество мобильных номеров для одного абонента: граждане РФ смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы - не более 10. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно закону, договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно, при условии наличия его данных в Единой биометрической системе. Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. Наличная оплата услуг связи иностранцем производится после идентификации плательщика. До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, в противном случае услуги связи иностранцам оказываться не будут. При этом до 1 ноября 2025 года операторы связи должны проверить сведения о гражданах России, в том числе абонентах и корпоративных пользователях. Кроме того, вводятся ограничения на максимальное количество мобильных номеров для одного абонента, причем не только для иностранцев, но и для граждан РФ. Так, на иностранного гражданина может быть оформлено не более 10 сим-карт, на гражданина РФ - не более 20 сим-карт. При этом россияне смогут через портал госуслуг узнать, какое именно количество мобильных номеров на них оформлено, и при необходимости приостановить их обслуживание. Закон также вводит ряд новаций в сфере работы мессенджеров и популярных блогеров. Так, предусмотрена обязанность владельцев мессенджеров предоставлять по требованию Роскомнадзора сведения о его пользователях, а также не допускать получения пользователями мессенджеров сообщений и звонков с незнакомых номеров. Владельцы блогов или каналов в соцсетях, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, теперь будут обязаны предоставлять информацию о себе в Роскомнадзор. Отсутствии верификации страницы или канала в соцсети влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Как пояснял депутат Госдумы Александр Хинштейн, речи о блокировке каналов без идентификации не идет, но такие "анонимы" не смогут размещать рекламу, собирать "донаты", а их посты не должны будут репоститься другими каналами. Помимо этого, закон устанавливает обязанность владельца социальной сети, доступ к которой в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, находящихся на территории РФ, предоставлять по запросу Роскомнадзора или ФСБ России сведения о пользователе социальной сети. Состав сведений и порядок их предоставления устанавливаются правительством РФ. Закон вступает со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

https://1prime.ru/20240808/grazhdanstvo-850758984.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закон, сотовая связь, сим-карта