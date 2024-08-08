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Россиянам упростили подготовку схемы расположения земельного участка - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Россиянам упростили подготовку схемы расположения земельного участка
Россиянам упростили подготовку схемы расположения земельного участка - 08.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам упростили подготовку схемы расположения земельного участка
Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает подготовку схемы расположения земельного участка, позволяя сделать это с помощью цифрового... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:14+0300
2024-08-08T22:14+0300
россия
земельный участок
схема
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает подготовку схемы расположения земельного участка, позволяя сделать это с помощью цифрового сервиса "Земля просто". Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Сейчас граждане могут самостоятельно подготовить схему расположения земельного участка или обратиться за помощью к кадастровым инженерам. Однако в первом случае они должны иметь навыки работы с графическим редактором и геоинформационными программами, а во втором – заплатить за помощь в подготовке схемы. Принятый закон с 1 января 2025 года дает гражданам и бизнесу возможность использовать цифровой сервис национальной системы пространственных данных "Земля просто". Он позволяет подготовить в электронной форме документы, необходимые для образования земельных участков. С помощью этого сервиса можно будет подготовить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а также сформировать участок с использованием всего имеющегося набора пространственных данных. Это упростит подготовку схемы, повысит скорость получения услуги и позволит минимизировать ошибки при образовании земельного участка. При этом не придется платить кадастровым инженерам. Граждане, во-первых, получат простой сервис, который сразу дает представление о будущем земельном участке, а во-вторых, смогут увидеть возможные проблемы и потенциальные основания для отказа в его предоставлении, пояснял замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий. Например, если земельный участок попадет в охранную зону газопровода, это сразу будет показано в соответствующем ресурсе. Граждане получат полный набор пространственных данных (различные особенности земли, территории, градостроительное зонирование, зоны с особыми условиями использования территорий) - то есть все, что нужно, чтобы не ошибиться при выборе участка, заверял Бутовецкий. По его словам, с технической точки зрения Росреестр полностью готов к реализации закона, поскольку это часть государственной программы "Национальная система пространственных данных", которой ведомство занимается с 2021 года.
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россия, земельный участок, схема
РОССИЯ, земельный участок, Схема
22:14 08.08.2024
 
Россиянам упростили подготовку схемы расположения земельного участка

Путин подписал закон, упростивший создание схемы расположения земельного участка

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкДома в селе Вирма Беломорского района Карелии
Дома в селе Вирма Беломорского района Карелии - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Илья Тимин
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает подготовку схемы расположения земельного участка, позволяя сделать это с помощью цифрового сервиса "Земля просто". Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Сейчас граждане могут самостоятельно подготовить схему расположения земельного участка или обратиться за помощью к кадастровым инженерам. Однако в первом случае они должны иметь навыки работы с графическим редактором и геоинформационными программами, а во втором – заплатить за помощь в подготовке схемы.
Принятый закон с 1 января 2025 года дает гражданам и бизнесу возможность использовать цифровой сервис национальной системы пространственных данных "Земля просто". Он позволяет подготовить в электронной форме документы, необходимые для образования земельных участков.
С помощью этого сервиса можно будет подготовить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а также сформировать участок с использованием всего имеющегося набора пространственных данных. Это упростит подготовку схемы, повысит скорость получения услуги и позволит минимизировать ошибки при образовании земельного участка. При этом не придется платить кадастровым инженерам.
Граждане, во-первых, получат простой сервис, который сразу дает представление о будущем земельном участке, а во-вторых, смогут увидеть возможные проблемы и потенциальные основания для отказа в его предоставлении, пояснял замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий. Например, если земельный участок попадет в охранную зону газопровода, это сразу будет показано в соответствующем ресурсе.
Граждане получат полный набор пространственных данных (различные особенности земли, территории, градостроительное зонирование, зоны с особыми условиями использования территорий) - то есть все, что нужно, чтобы не ошибиться при выборе участка, заверял Бутовецкий.
По его словам, с технической точки зрения Росреестр полностью готов к реализации закона, поскольку это часть государственной программы "Национальная система пространственных данных", которой ведомство занимается с 2021 года.
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Путин подписал закон, стимулирующий освоение земельных участков
22:01
 
РОССИЯземельный участокСхема
 
 
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