https://1prime.ru/20240808/skhema-850760899.html

Россиянам упростили подготовку схемы расположения земельного участка

Россиянам упростили подготовку схемы расположения земельного участка - 08.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам упростили подготовку схемы расположения земельного участка

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает подготовку схемы расположения земельного участка, позволяя сделать это с помощью цифрового... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T22:14+0300

2024-08-08T22:14+0300

2024-08-08T22:14+0300

россия

земельный участок

схема

https://cdnn.1prime.ru/img/83414/50/834145008_0:209:3227:2024_1920x0_80_0_0_6b9bc0c6e4e7cb5b009131e252f0e2c5.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает подготовку схемы расположения земельного участка, позволяя сделать это с помощью цифрового сервиса "Земля просто". Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Сейчас граждане могут самостоятельно подготовить схему расположения земельного участка или обратиться за помощью к кадастровым инженерам. Однако в первом случае они должны иметь навыки работы с графическим редактором и геоинформационными программами, а во втором – заплатить за помощь в подготовке схемы. Принятый закон с 1 января 2025 года дает гражданам и бизнесу возможность использовать цифровой сервис национальной системы пространственных данных "Земля просто". Он позволяет подготовить в электронной форме документы, необходимые для образования земельных участков. С помощью этого сервиса можно будет подготовить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а также сформировать участок с использованием всего имеющегося набора пространственных данных. Это упростит подготовку схемы, повысит скорость получения услуги и позволит минимизировать ошибки при образовании земельного участка. При этом не придется платить кадастровым инженерам. Граждане, во-первых, получат простой сервис, который сразу дает представление о будущем земельном участке, а во-вторых, смогут увидеть возможные проблемы и потенциальные основания для отказа в его предоставлении, пояснял замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий. Например, если земельный участок попадет в охранную зону газопровода, это сразу будет показано в соответствующем ресурсе. Граждане получат полный набор пространственных данных (различные особенности земли, территории, градостроительное зонирование, зоны с особыми условиями использования территорий) - то есть все, что нужно, чтобы не ошибиться при выборе участка, заверял Бутовецкий. По его словам, с технической точки зрения Росреестр полностью готов к реализации закона, поскольку это часть государственной программы "Национальная система пространственных данных", которой ведомство занимается с 2021 года.

https://1prime.ru/20240808/uchastok-850760221.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, земельный участок, схема