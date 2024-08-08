https://1prime.ru/20240808/slovakiya-850747028.html

В Словакии считают, что поставки газа из России через Украину под угрозой

В Словакии считают, что поставки газа из России через Украину под угрозой - 08.08.2024, ПРАЙМ

В Словакии считают, что поставки газа из России через Украину под угрозой

Поставки газа из России через Украину в Словакию находятся под серьезной угрозой на фоне ситуации в Суджанском районе Курской области. Такое мнение выразил... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T16:17+0300

2024-08-08T16:17+0300

2024-08-08T16:17+0300

энергетика

словакия

россия

гис "суджа"

транзит газа через украину

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БРАТИСЛАВА, 8 авг - ПРАЙМ. Поставки газа из России через Украину в Словакию находятся под серьезной угрозой на фоне ситуации в Суджанском районе Курской области. Такое мнение выразил экс-министр экономики Словакии Карел Хирман. По его словам, поставки газа из РФ ощутимо снижаются. "Подтверждается мое предупреждение о том, что поставки российского газа через Украину по направлению Словакии находятся под серьезной угрозой", — написал он на своей странице в соцсети Facebook*. Хирман сообщил, что, согласно данным украинского оператора газотранспортной системы, транзит газа из РФ в Европу через Украину 8 августауменьшилсядо 37,25 миллиона кубометров в сутки, а в прежние месяцы он держался на уровне примерно 42 миллионов кубометров в сутки. Экс-министр заявил, что снижение поставок наблюдается "в то время, когда происходят тяжелые бои между украинской и русской армиями рядом с российским городком Суджа". Он пояснил, что рядом с этим приграничным городом проходит и линия транзитного газопровода, "по которому сибирский газ транспортируется по направлению Украины и в Европу" и находится и стратегически важная измерительная и передаточная станция газа. Хирман подчеркнул, что в 2022 году из-за боевых была выведена из строя трубопроводная линия и пограничная станция Сохрановка и с этого момента Суджа стала единственным действующим пунктом. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено, отметил он. Во вторник город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны ВСУ. В среду глава Суджи назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок газа через ГИС "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из РФ через Украину в Европу. Газовые котировки в Европе на фоне опасений по поводу транзита ранее в среду впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубов. В мае 2022 года Киев перестал принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка", указав, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Поэтому для транзита газа в Европу сейчас имеется лишь один вход — ГИС "Суджа". В "Газпром" отмечали, что перенос всех объемов на ГИС "Суджа" технологически невозможен. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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словакия

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словакия, россия, гис "суджа", транзит газа через украину