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В РФ установили правила дистанционного проведения собраний акционеров

В РФ установили правила дистанционного проведения собраний акционеров - 08.08.2024, ПРАЙМ

В РФ установили правила дистанционного проведения собраний акционеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий правила дистанционного проведения собраний акционеров и участников хозяйственных обществ... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T22:09+0300

2024-08-08T22:09+0300

2024-08-08T22:09+0300

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собрание акционеров

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий правила дистанционного проведения собраний акционеров и участников хозяйственных обществ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В Минэкономразвития ранее отмечали, что возможность проведения заседаний в полностью дистанционном формате позволит оптимизировать издержки на организацию таких собраний для бизнеса, упростить проведение корпоративных процедур. Согласно заявлению председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, у компаний и финансовых организаций появится возможность принимать необходимые корпоративные решения дистанционно. Бизнес давно ждет этот закон. Согласно закону, для идентификации участников собрания будут использовать усиленные квалифицированную и неквалифицированную электронные подписи, единую систему идентификации и аутентификации. Кроме того, закон гармонизирует нормы корпоративного и гражданского законодательства в части принятия решений общим собранием и подробно прописывает правила использования электронных бюллетеней для голосования. Изменения предусматривают также гармонизацию положений гражданского законодательства о принятии решений общим собранием с законодательством о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах, отмечали законодатели. Помимо этого, вносятся изменения в законодательство о нотариате. Они связаны, во-первых, с порядком нотариального удостоверения полномочий лиц, принимающих дистанционное участие в общем собрании и иных органах юрлица. Во-вторых, изменения касаются свидетельствования подлинности подписи на документах, предоставляемых в налоговые органы для внесения изменений в ЕГРЮЛ в связи с избранием единоличного исполнительного органа общества, а также формированием ликвидационной комиссии или назначением ликвидатора. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2025 года, а положения, касающиеся нотариусов, с 1 сентября 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закон, бизнес, акционеры, собрание акционеров