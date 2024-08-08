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Путин подписал закон о взаимном страховании

Путин подписал закон о взаимном страховании - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о взаимном страховании

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие взаимного страхования в России и повышение заинтересованности граждан и юридических лиц | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T20:10+0300

2024-08-08T20:10+0300

2024-08-08T20:13+0300

экономика

россия

закон

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие взаимного страхования в России и повышение заинтересованности граждан и юридических лиц в таком страховании. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В целях повышения доступности взаимного страхования закон снимает ограничения на максимально допустимое число членов общества взаимного страхования (ОВС). Это позволит такому обществу привлекать новых членов, развивать новые виды страхования и, как следствие, повысить уровень страховой защиты каждого члена общества. Учредителями ОВС могут быть не менее пяти физических и (или) юридических лиц. Закон разрешает ОВС осуществлять обязательное страхование и добровольное имущественное страхование, которое в соответствии с законодательством РФ является условием осуществления профессиональной или предпринимательской деятельности, если такое право предусмотрено федеральными законами. Взаимному страхованию, осуществляемому непосредственно на основании устава ОВС, как и сейчас, подлежат лишь имущественные интересы, связанные с осуществлением одного вида страхования. ОВС будет обязано иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 15 миллионов рублей. В случае осуществления добровольного имущественного страхования или добровольного страхования гражданской ответственности этот размер должен быть не менее 50 миллионов рублей, обязательного страхования - не менее 240 миллионов рублей. Изменение минимального размера собственных средств (капитала) ОВС допускается только федеральным законом, а его увеличение - не чаще одного раза в два года с обязательным установлением переходного периода. Кроме того, ОВС должно будет вести реестр своих членов, а в случае исключения члена из общества оно продолжит нести обязательства по заключенным с ним договорам страхования имущественных интересов, связанных с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. В остальных случаях прекращение членства влечет за собой прекращение договоров страхования, заключенных ОВС с таким членом. Помимо этого, на ОВС будут распространяться требования об обеспечении финансовой устойчивости и платежеспособности, которые сейчас предусмотрены для страховых организаций, а также особенности банкротства финансовых организаций, в том числе положения о введении временной администрации после отзыва лицензии. ОВС должны будут организовать систему внутреннего контроля и внутреннего аудита, а их руководители и главные бухгалтеры - соответствовать требованиям, предъявляемым к деловой репутации, квалификации и опыту работы. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать несколько позже - с 1 сентября.

https://1prime.ru/20240806/podkhod-850707373.html

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россия, закон, владимир путин