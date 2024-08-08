Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о взаимном страховании - 08.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240808/srakhovanie-850755631.html
Путин подписал закон о взаимном страховании
Путин подписал закон о взаимном страховании - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о взаимном страховании
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие взаимного страхования в России и повышение заинтересованности граждан и юридических лиц | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T20:10+0300
2024-08-08T20:13+0300
экономика
россия
закон
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82704/02/827040210_0:315:3077:2046_1920x0_80_0_0_368fa944bd2e119832cb19addd319be9.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие взаимного страхования в России и повышение заинтересованности граждан и юридических лиц в таком страховании. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В целях повышения доступности взаимного страхования закон снимает ограничения на максимально допустимое число членов общества взаимного страхования (ОВС). Это позволит такому обществу привлекать новых членов, развивать новые виды страхования и, как следствие, повысить уровень страховой защиты каждого члена общества. Учредителями ОВС могут быть не менее пяти физических и (или) юридических лиц. Закон разрешает ОВС осуществлять обязательное страхование и добровольное имущественное страхование, которое в соответствии с законодательством РФ является условием осуществления профессиональной или предпринимательской деятельности, если такое право предусмотрено федеральными законами. Взаимному страхованию, осуществляемому непосредственно на основании устава ОВС, как и сейчас, подлежат лишь имущественные интересы, связанные с осуществлением одного вида страхования. ОВС будет обязано иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 15 миллионов рублей. В случае осуществления добровольного имущественного страхования или добровольного страхования гражданской ответственности этот размер должен быть не менее 50 миллионов рублей, обязательного страхования - не менее 240 миллионов рублей. Изменение минимального размера собственных средств (капитала) ОВС допускается только федеральным законом, а его увеличение - не чаще одного раза в два года с обязательным установлением переходного периода. Кроме того, ОВС должно будет вести реестр своих членов, а в случае исключения члена из общества оно продолжит нести обязательства по заключенным с ним договорам страхования имущественных интересов, связанных с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. В остальных случаях прекращение членства влечет за собой прекращение договоров страхования, заключенных ОВС с таким членом. Помимо этого, на ОВС будут распространяться требования об обеспечении финансовой устойчивости и платежеспособности, которые сейчас предусмотрены для страховых организаций, а также особенности банкротства финансовых организаций, в том числе положения о введении временной администрации после отзыва лицензии. ОВС должны будут организовать систему внутреннего контроля и внутреннего аудита, а их руководители и главные бухгалтеры - соответствовать требованиям, предъявляемым к деловой репутации, квалификации и опыту работы. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать несколько позже - с 1 сентября.
https://1prime.ru/20240806/podkhod-850707373.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82704/02/827040210_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_5a5329bd1e372297eba54438531f054c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, закон, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, закон, Владимир Путин
20:10 08.08.2024 (обновлено: 20:13 08.08.2024)
 
Путин подписал закон о взаимном страховании

Путин подписал закон для развития взаимного страхования в России

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО
Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие взаимного страхования в России и повышение заинтересованности граждан и юридических лиц в таком страховании. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В целях повышения доступности взаимного страхования закон снимает ограничения на максимально допустимое число членов общества взаимного страхования (ОВС). Это позволит такому обществу привлекать новых членов, развивать новые виды страхования и, как следствие, повысить уровень страховой защиты каждого члена общества. Учредителями ОВС могут быть не менее пяти физических и (или) юридических лиц.
Закон разрешает ОВС осуществлять обязательное страхование и добровольное имущественное страхование, которое в соответствии с законодательством РФ является условием осуществления профессиональной или предпринимательской деятельности, если такое право предусмотрено федеральными законами. Взаимному страхованию, осуществляемому непосредственно на основании устава ОВС, как и сейчас, подлежат лишь имущественные интересы, связанные с осуществлением одного вида страхования.
ОВС будет обязано иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 15 миллионов рублей. В случае осуществления добровольного имущественного страхования или добровольного страхования гражданской ответственности этот размер должен быть не менее 50 миллионов рублей, обязательного страхования - не менее 240 миллионов рублей. Изменение минимального размера собственных средств (капитала) ОВС допускается только федеральным законом, а его увеличение - не чаще одного раза в два года с обязательным установлением переходного периода.
Кроме того, ОВС должно будет вести реестр своих членов, а в случае исключения члена из общества оно продолжит нести обязательства по заключенным с ним договорам страхования имущественных интересов, связанных с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. В остальных случаях прекращение членства влечет за собой прекращение договоров страхования, заключенных ОВС с таким членом.
Помимо этого, на ОВС будут распространяться требования об обеспечении финансовой устойчивости и платежеспособности, которые сейчас предусмотрены для страховых организаций, а также особенности банкротства финансовых организаций, в том числе положения о введении временной администрации после отзыва лицензии. ОВС должны будут организовать систему внутреннего контроля и внутреннего аудита, а их руководители и главные бухгалтеры - соответствовать требованиям, предъявляемым к деловой репутации, квалификации и опыту работы.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать несколько позже - с 1 сентября.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
ЦБ намерен изменить подход к оценке рисков по страхованию жизни
6 августа, 22:06
 
ЭкономикаРОССИЯзаконВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала