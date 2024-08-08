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В Сбербанке спрогнозировали снижение ключевой ставки Банка России - 08.08.2024, ПРАЙМ
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В Сбербанке спрогнозировали снижение ключевой ставки Банка России
В Сбербанке спрогнозировали снижение ключевой ставки Банка России - 08.08.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке спрогнозировали снижение ключевой ставки Банка России
Сбербанк не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в этом году, первое снижение ставок на рынке будет не ранее второго квартала 2025 года, заявил старший... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T12:25+0300
2024-08-08T12:25+0300
банк россии
сбербанк
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в этом году, первое снижение ставок на рынке будет не ранее второго квартала 2025 года, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции. "Что касается снижения ставок, то сейчас наш прогноз, что первое снижение будет во втором квартале 2025 года. То есть, мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году, первое снижение ожидаем не ранее второго квартала", - сказал Скворцов, отвечая на вопрос о снижении ставок на рынке. Банк России в конце июля повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
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сбербанк, ставка банка россии
Банк России, Сбербанк, ставка Банка России
12:25 08.08.2024
 
В Сбербанке спрогнозировали снижение ключевой ставки Банка России

Сбербанк ожидает первое снижение ключевой ставки ЦБ не ранее II квартала 2025 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в этом году, первое снижение ставок на рынке будет не ранее второго квартала 2025 года, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции.
"Что касается снижения ставок, то сейчас наш прогноз, что первое снижение будет во втором квартале 2025 года. То есть, мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году, первое снижение ожидаем не ранее второго квартала", - сказал Скворцов, отвечая на вопрос о снижении ставок на рынке.
Банк России в конце июля повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
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