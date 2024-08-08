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В России упростили процесс капитального строительства линейных объектов - 08.08.2024, ПРАЙМ
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В России упростили процесс капитального строительства линейных объектов
В России упростили процесс капитального строительства линейных объектов - 08.08.2024, ПРАЙМ
В России упростили процесс капитального строительства линейных объектов
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право устанавливать линейные объекты капитального строительства, для сооружения которых не... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T21:25+0300
2024-08-08T21:25+0300
экономика
россия
строительство
документация
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право устанавливать линейные объекты капитального строительства, для сооружения которых не требуется подготовка рабочей документации, что ускорит и удешевит стройку. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон наделяет правительство Российской Федерации полномочиями по установлению перечня линейных объектов капитального строительства, для строительства или реконструкции которых не потребуется рабочая документация. Как пояснял ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, линии электропередач, линии связи, газопроводы, автомобильные дороги, которые не относятся к категориям уникальных, технически сложных или особо опасных – все они будут строиться быстрее и дешевле, но не в ущерб качеству. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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россия, строительство, документация
Экономика, РОССИЯ, строительство, Документация
21:25 08.08.2024
 
В России упростили процесс капитального строительства линейных объектов

Путин подписал закон, упрощающий капитальное строительство линейных объектов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право устанавливать линейные объекты капитального строительства, для сооружения которых не требуется подготовка рабочей документации, что ускорит и удешевит стройку. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон наделяет правительство Российской Федерации полномочиями по установлению перечня линейных объектов капитального строительства, для строительства или реконструкции которых не потребуется рабочая документация.
Как пояснял ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, линии электропередач, линии связи, газопроводы, автомобильные дороги, которые не относятся к категориям уникальных, технически сложных или особо опасных – все они будут строиться быстрее и дешевле, но не в ущерб качеству.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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ЭкономикаРОССИЯстроительствоДокументация
 
 
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