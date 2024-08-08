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"Газпром" продолжает подавать газ через Украину на ГИС "Суджа"

"Газпром" продолжает подавать газ через Украину на ГИС "Суджа" - 08.08.2024, ПРАЙМ

"Газпром" продолжает подавать газ через Украину на ГИС "Суджа"

"Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа", на 8 августа – 37,3 миллиона кубометров, в... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T10:07+0300

2024-08-08T10:07+0300

2024-08-08T10:09+0300

газпром

украина

гис "суджа"

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа", на 8 августа – 37,3 миллиона кубометров, в подтвержденном украинской стороной объеме, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа она опустилась ниже этого уровня, составив 39,4 миллиона кубометров. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 37,3 миллиона кубометров на 8 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.

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газпром, украина, гис "суджа"