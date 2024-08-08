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Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом будет полностью снесен

Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом будет полностью снесен - 08.08.2024, ПРАЙМ

Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом будет полностью снесен

Жилой дом, частично обрушившийся после хлопка газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле, полностью расселят и снесу, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T07:26+0300

2024-08-08T07:26+0300

2024-08-08T07:26+0300

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – ПРАЙМ. Жилой дом, частично обрушившийся после хлопка газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле, полностью расселят и снесу, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.По его словам, по результатам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций было выдано заключение. Согласно документу, "эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания".Он уточнил, что все жильцы частично обрушившегося дома будут расселены.

https://1prime.ru/20240803/proisshestvie-850644554.html

свердловская область

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свердловская область