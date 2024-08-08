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Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом будет полностью снесен
Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом будет полностью снесен - 08.08.2024, ПРАЙМ
Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом будет полностью снесен
Жилой дом, частично обрушившийся после хлопка газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле, полностью расселят и снесу, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T07:26+0300
2024-08-08T07:26+0300
2024-08-08T07:26+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – ПРАЙМ. Жилой дом, частично обрушившийся после хлопка газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле, полностью расселят и снесу, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.По его словам, по результатам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций было выдано заключение. Согласно документу, "эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания".Он уточнил, что все жильцы частично обрушившегося дома будут расселены.
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Происшествия, Свердловская область
Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом будет полностью снесен
Мэр заявил о планах снести частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – ПРАЙМ. Жилой дом, частично обрушившийся после хлопка газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле, полностью расселят и снесу, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
По его словам, по результатам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций было выдано заключение. Согласно документу, "эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания".
Он уточнил, что все жильцы частично обрушившегося дома будут расселены.
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