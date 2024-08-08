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Эксперт рассказал, чем полезен для Украины транзит российского газа

Эксперт рассказал, чем полезен для Украины транзит российского газа - 08.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем полезен для Украины транзит российского газа

Транзит газа из РФ не только приносит Украине деньги, но и служит для надежности газоснабжения: некоторые регионы страны потребляют газ вдоль трубы, и если... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T20:47+0300

2024-08-08T20:47+0300

2024-08-08T20:47+0300

энергетика

украина

россия

транзит газа через украину

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Транзит газа из РФ не только приносит Украине деньги, но и служит для надежности газоснабжения: некоторые регионы страны потребляют газ вдоль трубы, и если транзит остановится, то не факт, что трубопровод сможет эффективно работать в реверсном режиме, поставляя топливо с западных месторождений страны на восток, сказал в комментарии РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С начала года прокачка газа из России через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" по украинскому коридору держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа она опустилась ниже этого уровня – до 39,4 миллиона кубометров, а 8 августа – до 37,3 миллиона кубометров. "Украине и России выгодно торговать газом – им сохранять транзит, нам сохранять поставки в Европу. Потому что мы на этом зарабатываем. Экономическая выгода есть, и даже снизившиеся объемы для нас важны", – отметил Юшков. Однако Украине транзит приносит не только деньги, продолжил эксперт. "У них система газоснабжения основана на транзите. Как идет газ: заходит на территорию Украины и потребляется вдоль трубы в ряде регионов для внутреннего газоснабжения. Аналогичные объемы, которые достали из транзитной трубы, добывают на месторождениях на западе Украины и сдают опять в трубу. Поэтому сколько зашло, столько и вышло, но это не один и тот же газ", – объяснил собеседник агентства. Если же транзита не будет, то Украине придется качать газ с собственных месторождений с запада страны на восток, продолжил Юшков. В таком направлении, по его словам, газотранспортная система никогда не работала. Нужно ли ее модернизировать, может ли она технически в полном объеме таким образом работать, – сказать сложно, считает эксперт. "Тем более в преддверии отопительного сезона такие эксперименты ставить рискованно", – подчеркнул он. "Поэтому Украине с точки зрения надежности газообеспечения своей территории выгоднее сохранить транзит. В любом случае, даже если технически все будет работать нормально, то это дороже. Будут пускаться довольно маленькие объемы с запада на восток, себестоимость прокачки каждой тысячи кубометров будет дороже, чем могла бы быть. Это приведет к повышению тарифов, соответственно, к ухудшению качества жизни людей", – сказал он в заключение. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.

https://1prime.ru/20240808/ugroza-850753517.html

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украина, россия, транзит газа через украину