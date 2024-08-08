https://1prime.ru/20240808/tresh-850743954.html
Путин подписал закон о запрете треш-стримов
Путин подписал закон о запрете треш-стримов - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о запрете треш-стримов
подписал закон о запрете треш-стримов, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T14:57+0300
2024-08-08T14:57+0300
2024-08-08T14:57+0300
владимир путин
генпрокурор
роскомнадзор
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава государства подписал закон о запрете треш-стримов, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.По новому закону, треш-стрим - это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных. Заблокировать доступ к таким эфирам может Генпрокурор через Роскомнадзор.Также, согласно документу, запрещается передача сведений из государственных информационных систем в иные информационные системы, не соответствующие требованиям о защите информации. Также уточнен порядок лицензирования деятельности в области оказания услуг связи."Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркивали в Госдуме, обсуждая этот закон.
https://1prime.ru/20240730/strim-850540534.html
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владимир путин, генпрокурор, роскомнадзор
Владимир Путин, генпрокурор, Роскомнадзор
Путин подписал закон о запрете треш-стримов
Путин подписал закон о запрете треш-стримов
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава государства подписал закон о запрете треш-стримов, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
По новому закону, треш-стрим - это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных. Заблокировать доступ к таким эфирам может Генпрокурор через Роскомнадзор.
Также, согласно документу, запрещается передача сведений из государственных информационных систем в иные информационные системы, не соответствующие требованиям о защите информации. Также уточнен порядок лицензирования деятельности в области оказания услуг связи.
"Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркивали в Госдуме, обсуждая этот закон.
Госдума приняла сразу три закона о треш-стримах