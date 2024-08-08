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Путин подписал закон о развитии креативных индустрий - 08.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин подписал закон о развитии креативных индустрий
Путин подписал закон о развитии креативных индустрий - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о развитии креативных индустрий
Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России, соответствующий документ размещен на сайте официального... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:53+0300
2024-08-08T22:53+0300
экономика
россия
закон
владимир путин
креативная индустрия
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон определяет основы правового регулирования организации и развития в России креативных (творческих) индустрий как базового сектора креативной экономики, устанавливает условия деятельности и государственной поддержки в этой сфере. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования. Под креативной (творческой) индустрией в нем понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью. Субъектами такой индустрии могут выступать юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Сведения о них включаются в региональные и единый реестры субъектов креативных индустрий. В зависимости от вида деятельности креативные индустрии подразделяются на основанные на: историко-культурном наследии; произведениях литературы и искусства, результатах издательской и исполнительской деятельности и фонограммах; информационно-телекоммуникационных технологиях, деятельности СМИ, деятельности в сфере связей с общественностью; прикладном творчестве (включая создание одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, дизайн, архитектуру, гастрономию). Занятым в креативной индустрии будет оказываться господдержка на федеральном и региональном уровне, в том числе финансовая, имущественная, образовательная, информационная. Но для этого ее получатели должны быть зарегистрированы в РФ, включены в единый реестр субъектов креативных индустрий, не обладать статусом иностранного агента и не иметь просроченной неурегулированной задолженности перед государством или регионом и по обязательным платежам в бюджет. Закон предусматривает создание креативных кластеров - территорий, на которых есть условия для создания, продвижения, распространения и (или) реализации креативных продуктов и развития человеческого потенциала. На таких территориях должны быть объекты недвижимости и необходимая инфраструктура для развития креативных индустрий. В регионах также возможно создание центров креативных индустрий.
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россия, закон, владимир путин, креативная индустрия
Экономика, РОССИЯ, закон, Владимир Путин, креативная индустрия
22:53 08.08.2024
 
Путин подписал закон о развитии креативных индустрий

Путин подписал закон о развитии креативных индустрий в России

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон определяет основы правового регулирования организации и развития в России креативных (творческих) индустрий как базового сектора креативной экономики, устанавливает условия деятельности и государственной поддержки в этой сфере. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Под креативной (творческой) индустрией в нем понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью. Субъектами такой индустрии могут выступать юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Сведения о них включаются в региональные и единый реестры субъектов креативных индустрий.
В зависимости от вида деятельности креативные индустрии подразделяются на основанные на: историко-культурном наследии; произведениях литературы и искусства, результатах издательской и исполнительской деятельности и фонограммах; информационно-телекоммуникационных технологиях, деятельности СМИ, деятельности в сфере связей с общественностью; прикладном творчестве (включая создание одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, дизайн, архитектуру, гастрономию).
Занятым в креативной индустрии будет оказываться господдержка на федеральном и региональном уровне, в том числе финансовая, имущественная, образовательная, информационная. Но для этого ее получатели должны быть зарегистрированы в РФ, включены в единый реестр субъектов креативных индустрий, не обладать статусом иностранного агента и не иметь просроченной неурегулированной задолженности перед государством или регионом и по обязательным платежам в бюджет.
Закон предусматривает создание креативных кластеров - территорий, на которых есть условия для создания, продвижения, распространения и (или) реализации креативных продуктов и развития человеческого потенциала. На таких территориях должны быть объекты недвижимости и необходимая инфраструктура для развития креативных индустрий. В регионах также возможно создание центров креативных индустрий.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
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