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Путин подписал закон, стимулирующий освоение земельных участков

Путин подписал закон, стимулирующий освоение земельных участков - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон, стимулирующий освоение земельных участков

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство РФ будет устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населенных... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T22:01+0300

2024-08-08T22:01+0300

2024-08-08T22:02+0300

экономика

россия

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земельный участок

освоение

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство РФ будет устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах, а срок их освоения будет ограничен тремя годам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Сейчас правообладатели земельных участков обязаны использовать их по целевому назначению и своевременно приступать к использованию в случаях, когда срок освоения участка предусмотрен договором. Но срок, в течение которого должно начаться использование, и признаки, на основании которых можно однозначно сделать вывод о неиспользовании участка, законодательно не установлены. Новый закон дает правительству полномочия устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах, а также садовых и огородных земельных участков. Аналогичное решение по землям сельхозназначения было принято еще в 2020 году. Это, во-первых, защитит собственников земельных участков в населенных пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах от произвольных оценок проверяющих, поскольку будет однозначно понятно, используется участок или нет. Во-вторых, это инструмент воздействия на лиц, которые давно потеряли интерес к своей земле, пояснял в мае руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Помимо этого, новый закон ограничивает тремя годами максимальный срок освоения таких земельных участков, за некоторым исключением. Так, если мероприятия по освоению участка предусмотрены проектом рекультивации земель, то срок освоения устанавливается в соответствии с проектом. В случае своевременного выполнения мероприятий правообладатель участка в течение срока рекультивации не будет считаться лицом, которое не использует его по целевому назначению. Кроме того, правообладатель участка будет обязан приступить к его к использованию по целевому назначению со дня приобретения прав на него, а если требуется освоение земель - то не позднее даты окончания срока такого освоения. Под освоением понимается выполнение правообладателем одного или нескольких мероприятий, в результате которых участок приводится в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. Перечень таких мероприятий устанавливается правительством. В России предусмотрена административная ответственность за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, если обязанность использовать его в определенный срок установлена федеральным законом. Штраф для граждан составляет от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 1,5% до 2%, но не менее 50 тысяч, для юрлиц - от 3% до 5%, но не менее 400 тысяч. Если же кадастровая стоимость не установлена, то штраф для граждан составляет 20-50 тысяч рублей, для должностных лиц – 50-100 тысяч, для юрлиц – 400-700 тысяч. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закон, земельный участок, освоение