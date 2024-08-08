https://1prime.ru/20240808/ugroza-850753517.html

В Венгрии объяснили, зачем Киев создает угрозу для ГИС "Суджа"

В Венгрии объяснили, зачем Киев создает угрозу для ГИС "Суджа" - 08.08.2024, ПРАЙМ

В Венгрии объяснили, зачем Киев создает угрозу для ГИС "Суджа"

Нападение киевского режима на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую в страны ЕС идет российский газ,... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T19:27+0300

2024-08-08T19:27+0300

2024-08-08T19:27+0300

энергетика

россия

транзит газа через украину

гис "суджа"

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/01/841350196_0:180:2428:1545_1920x0_80_0_0_dfc873cecc143c0c45df25c4b111db6c.jpg

БУДАПЕШТ, 8 авг - ПРАЙМ. Нападение киевского режима на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую в страны ЕС идет российский газ, направлена против государств, продолжающих закупать топливо у России, таких как Венгрия и Словакия, а также выгодна США, которые заинтересованы в расширении поставок СПГ на европейский рынок, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле. Эксперт напомнил, что ранее Украина частично прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, а "теперь атакует очень важную газовую станцию". "Изменение цены на газ в первую очередь почувствуют страны, которые продолжают покупать газ у России, такие как Венгрия и Словакия. Очевидно, это часть некой украинской тактики... Очевидно, хотят ещё больше навредить странам, которые не поставляют им оружие, "наказать" Венгрию", - сказал Шпётле. Аналитик предположил, что атака на газоизмерительную станцию, как и вся украинская операция в Курской области, согласована с Вашингтоном. "Я могу представить, что это выгодно для Америки, потому что если невозможно будет покупать газ у России, придётся покупать американский СПГ... Венгрия - явно нет, а вот Западные страны, такие как Австрия, могут", - отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://1prime.ru/20240808/prokachka-850752389.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, транзит газа через украину, гис "суджа", украина