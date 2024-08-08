https://1prime.ru/20240808/ugroza-850753517.html
В Венгрии объяснили, зачем Киев создает угрозу для ГИС "Суджа"
В Венгрии объяснили, зачем Киев создает угрозу для ГИС "Суджа" - 08.08.2024, ПРАЙМ
В Венгрии объяснили, зачем Киев создает угрозу для ГИС "Суджа"
Нападение киевского режима на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую в страны ЕС идет российский газ,... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T19:27+0300
2024-08-08T19:27+0300
2024-08-08T19:27+0300
энергетика
россия
транзит газа через украину
гис "суджа"
украина
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БУДАПЕШТ, 8 авг - ПРАЙМ. Нападение киевского режима на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую в страны ЕС идет российский газ, направлена против государств, продолжающих закупать топливо у России, таких как Венгрия и Словакия, а также выгодна США, которые заинтересованы в расширении поставок СПГ на европейский рынок, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле. Эксперт напомнил, что ранее Украина частично прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, а "теперь атакует очень важную газовую станцию". "Изменение цены на газ в первую очередь почувствуют страны, которые продолжают покупать газ у России, такие как Венгрия и Словакия. Очевидно, это часть некой украинской тактики... Очевидно, хотят ещё больше навредить странам, которые не поставляют им оружие, "наказать" Венгрию", - сказал Шпётле. Аналитик предположил, что атака на газоизмерительную станцию, как и вся украинская операция в Курской области, согласована с Вашингтоном. "Я могу представить, что это выгодно для Америки, потому что если невозможно будет покупать газ у России, придётся покупать американский СПГ... Венгрия - явно нет, а вот Западные страны, такие как Австрия, могут", - отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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россия, транзит газа через украину, гис "суджа", украина
Энергетика, РОССИЯ, транзит газа через Украину, ГИС "Суджа", УКРАИНА
В Венгрии объяснили, зачем Киев создает угрозу для ГИС "Суджа"
Шпетле: угрозой ГИС "Суджа" Киев хочет наказать страны ЕС, покупающие газ у РФ
БУДАПЕШТ, 8 авг - ПРАЙМ. Нападение киевского режима на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую в страны ЕС идет российский газ, направлена против государств, продолжающих закупать топливо у России, таких как Венгрия и Словакия, а также выгодна США, которые заинтересованы в расширении поставок СПГ на европейский рынок, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле.
Эксперт напомнил, что ранее Украина частично прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, а "теперь атакует очень важную газовую станцию".
"Изменение цены на газ в первую очередь почувствуют страны, которые продолжают покупать газ у России, такие как Венгрия и Словакия. Очевидно, это часть некой украинской тактики... Очевидно, хотят ещё больше навредить странам, которые не поставляют им оружие, "наказать" Венгрию", - сказал Шпётле.
Аналитик предположил, что атака на газоизмерительную станцию, как и вся украинская операция в Курской области, согласована с Вашингтоном.
"Я могу представить, что это выгодно для Америки, потому что если невозможно будет покупать газ у России, придётся покупать американский СПГ... Венгрия - явно нет, а вот Западные страны, такие как Австрия, могут", - отметил он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Названы причины снижения прокачки "Газпрома" через ГИС "Суджа"