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Путин поручил властям Курской области оценить нанесенный ущерб
Путин поручил властям Курской области оценить нанесенный ущерб - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин поручил властям Курской области оценить нанесенный ущерб
Президент РФ Владимир Путин дал поручение властям Курской области совместно с коллегами из различных ведомств сделать работу по оценке нанесенного действиями... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T17:18+0300
2024-08-08T17:18+0300
2024-08-08T17:30+0300
происшествия
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поручение
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение властям Курской области совместно с коллегами из различных ведомств сделать работу по оценке нанесенного действиями ВСУ ущерба имуществу жителей. "Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб, пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести", — заявил глава государства в ходе встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.. Путин пояснил, что имеется ввиду утрата жителями региона имущества и жилья. При этом он подчеркнул, что нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи. В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Продвижение ВСУ вглубь территории России было остановлено, отметил он. Герасимов также заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВСУ, которые пытались наступать в Курской области, в течение двух дней потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, среди которых 8 танков, 12 БТР, 6 БМП и 55 бронемашин. Ранее Путин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
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россия, всу, оценка ущерба, поручение
Происшествия, РОССИЯ, ВСУ, оценка ущерба, поручение
Путин поручил властям Курской области оценить нанесенный ущерб
Путин поручил руководству Курской области провести работу по оценке ущерба
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение властям Курской области совместно с коллегами из различных ведомств сделать работу по оценке нанесенного действиями ВСУ ущерба имуществу жителей.
"Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб, пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести", — заявил глава государства в ходе встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым..
Путин пояснил, что имеется ввиду утрата жителями региона имущества и жилья. При этом он подчеркнул, что нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи.
В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Продвижение ВСУ вглубь территории России было остановлено, отметил он. Герасимов также заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВСУ, которые пытались наступать в Курской области, в течение двух дней потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, среди которых 8 танков, 12 БТР, 6 БМП и 55 бронемашин.
Ранее Путин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
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