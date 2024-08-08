https://1prime.ru/20240808/vengriya-850744187.html

В Венгрии рассказали о поставках газа на фоне ситуации вблизи ГИС "Суджа"

В Венгрии рассказали о поставках газа на фоне ситуации вблизи ГИС "Суджа" - 08.08.2024, ПРАЙМ

В Венгрии рассказали о поставках газа на фоне ситуации вблизи ГИС "Суджа"

Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T15:04+0300

2024-08-08T15:04+0300

2024-08-08T15:04+0300

энергетика

венгрия

россия

поставки газа

гис "суджа"

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БУДАПЕШТ, 8 авг - ПРАЙМ. Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким маршрутам. "Поставки природного газа в Венгрию непрерывны, MVM CEEnergy управляет закупками природного газа по нескольким маршрутам в сотрудничестве с контрактными поставщиками и обеспечивает выполнение контрактных обязательств", - сообщила пресс-служба компании. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.

https://1prime.ru/20240808/sudzha-850737492.html

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венгрия, россия, поставки газа, гис "суджа"