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В Венгрии рассказали о поставках газа на фоне ситуации вблизи ГИС "Суджа"
В Венгрии рассказали о поставках газа на фоне ситуации вблизи ГИС "Суджа" - 08.08.2024, ПРАЙМ
В Венгрии рассказали о поставках газа на фоне ситуации вблизи ГИС "Суджа"
Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T15:04+0300
2024-08-08T15:04+0300
2024-08-08T15:04+0300
энергетика
венгрия
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поставки газа
гис "суджа"
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БУДАПЕШТ, 8 авг - ПРАЙМ. Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким маршрутам. "Поставки природного газа в Венгрию непрерывны, MVM CEEnergy управляет закупками природного газа по нескольким маршрутам в сотрудничестве с контрактными поставщиками и обеспечивает выполнение контрактных обязательств", - сообщила пресс-служба компании. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.
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венгрия, россия, поставки газа, гис "суджа"
Энергетика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, поставки газа, ГИС "Суджа"
В Венгрии рассказали о поставках газа на фоне ситуации вблизи ГИС "Суджа"
MVM: Венгрия получает газ из России бесперебойно по нескольким маршрутам
БУДАПЕШТ, 8 авг - ПРАЙМ. Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким маршрутам.
"Поставки природного газа в Венгрию непрерывны, MVM CEEnergy управляет закупками природного газа по нескольким маршрутам в сотрудничестве с контрактными поставщиками и обеспечивает выполнение контрактных обязательств", - сообщила пресс-служба компании.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.
"Газпром" продолжает подавать газ через Украину на ГИС "Суджа"