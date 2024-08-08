https://1prime.ru/20240808/vetpreparaty-850762121.html
Отечественные производители ветпрепаратов получат господдержку
Отечественные производители ветпрепаратов получат господдержку - 08.08.2024, ПРАЙМ
Отечественные производители ветпрепаратов получат господдержку
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить государственную поддержку на производителей кормовых и пищевых добавок, а также... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:44+0300
2024-08-08T22:44+0300
2024-08-08T22:44+0300
экономика
россия
закон
господдержка
ветпрепараты
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить государственную поддержку на производителей кормовых и пищевых добавок, а также ветеринарных препаратов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законопроект был подготовлен и принят в целях укрепления технологического суверенитета агропромышленного комплекса РФ, в частности, для содействия развитию собственного производства таких добавок и препаратов, поясняла ранее заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Она обращала внимание, что на сегодняшний день такие производства невозможно поддерживать в рамках принятой госпрограммы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, так как большинство из них не связано с переработкой сельскохозяйственного сырья. Закон с 1 сентября 2024 года включает в число получателей мер господдержки организации и индивидуальных предпринимателей, которые производят лекарства для ветеринарного применения, кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты.
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россия, закон, господдержка, ветпрепараты
Экономика, РОССИЯ, закон, господдержка, ветпрепараты
Отечественные производители ветпрепаратов получат господдержку
Путин подписал закон о господдержке производителей ветеринарных препаратов
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить государственную поддержку на производителей кормовых и пищевых добавок, а также ветеринарных препаратов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законопроект был подготовлен и принят в целях укрепления технологического суверенитета агропромышленного комплекса РФ, в частности, для содействия развитию собственного производства таких добавок и препаратов, поясняла ранее заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
Она обращала внимание, что на сегодняшний день такие производства невозможно поддерживать в рамках принятой госпрограммы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, так как большинство из них не связано с переработкой сельскохозяйственного сырья.
Закон с 1 сентября 2024 года включает в число получателей мер господдержки организации и индивидуальных предпринимателей, которые производят лекарства для ветеринарного применения, кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты.
В России ввели запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности