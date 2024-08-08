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Россия упростила получение ВНЖ для соотечественников за рубежом

Россия упростила получение ВНЖ для соотечественников за рубежом - 08.08.2024, ПРАЙМ

Россия упростила получение ВНЖ для соотечественников за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, имеющих статус участника... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T19:40+0300

2024-08-08T19:40+0300

2024-08-08T19:43+0300

россия

закон

внж

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, имеющих статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, российский ВНЖ будут предоставлять указанным лицам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной государственной дактилоскопии, фотографирования и предоставления этими лицами медицинских документов, которые подтверждают прохождение медосвидетельствования. Заявление о выдаче ВНЖ указанным лицам можно подать в диппредставительство либо консульское учреждение РФ в стране, где было подано заявление об участии в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Россию. Закон также устанавливает, что формирование данных об иностранных гражданах и лицах без гражданства в информационных системах государственных органов и организаций обеспечивается путем единообразного перевода фамилий и имен, указанных в удостоверяющих личность документах — с латинского написания на кириллицу. Кроме того, установлено, что порядок перевода фамилий и имен вводит правительство РФ. Закон вступает в силу со дня его официальной публикации

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россия, закон, внж