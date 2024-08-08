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Россия упростила получение ВНЖ для соотечественников за рубежом - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Россия упростила получение ВНЖ для соотечественников за рубежом
Россия упростила получение ВНЖ для соотечественников за рубежом - 08.08.2024, ПРАЙМ
Россия упростила получение ВНЖ для соотечественников за рубежом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, имеющих статус участника... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T19:40+0300
2024-08-08T19:43+0300
россия
закон
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, имеющих статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, российский ВНЖ будут предоставлять указанным лицам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной государственной дактилоскопии, фотографирования и предоставления этими лицами медицинских документов, которые подтверждают прохождение медосвидетельствования. Заявление о выдаче ВНЖ указанным лицам можно подать в диппредставительство либо консульское учреждение РФ в стране, где было подано заявление об участии в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Россию. Закон также устанавливает, что формирование данных об иностранных гражданах и лицах без гражданства в информационных системах государственных органов и организаций обеспечивается путем единообразного перевода фамилий и имен, указанных в удостоверяющих личность документах — с латинского написания на кириллицу. Кроме того, установлено, что порядок перевода фамилий и имен вводит правительство РФ. Закон вступает в силу со дня его официальной публикации
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россия, закон, внж
РОССИЯ, закон, ВНЖ
19:40 08.08.2024 (обновлено: 19:43 08.08.2024)
 
Россия упростила получение ВНЖ для соотечественников за рубежом

Путин подписал закон об упрощении получения ВНЖ для соотечественников за рубежом

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, имеющих статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, российский ВНЖ будут предоставлять указанным лицам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной государственной дактилоскопии, фотографирования и предоставления этими лицами медицинских документов, которые подтверждают прохождение медосвидетельствования.
Заявление о выдаче ВНЖ указанным лицам можно подать в диппредставительство либо консульское учреждение РФ в стране, где было подано заявление об участии в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Россию.
Закон также устанавливает, что формирование данных об иностранных гражданах и лицах без гражданства в информационных системах государственных органов и организаций обеспечивается путем единообразного перевода фамилий и имен, указанных в удостоверяющих личность документах — с латинского написания на кириллицу.
Кроме того, установлено, что порядок перевода фамилий и имен вводит правительство РФ.
Закон вступает в силу со дня его официальной публикации
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РОССИЯзаконВНЖ
 
 
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