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Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями
Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военных комиссариатов с юридическими лицами, где трудятся военнообязанные. Связь будет... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T20:20+0300
2024-08-08T20:20+0300
россия
закон
воинский учет
реестр военнообязанных
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военных комиссариатов с юридическими лицами, где трудятся военнообязанные. Связь будет осуществляться том числе с помощью реестра воинского учета. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Новый нормативный акт вносит поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Их приняли с целью уточнения положений, которые регламентируют информационное взаимодействие военкоматов с юрлицами, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять.Закон предусматривает организацию такого взаимодействия в том числе через государственную информационную систему — реестр воинского учета.
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россия, закон, воинский учет, реестр военнообязанных
РОССИЯ, закон, воинский учет, реестр военнообязанных
20:20 08.08.2024
 
Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями

Путин подписал закон о связи с работодателями через реестр воинского учета

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военных комиссариатов с юридическими лицами, где трудятся военнообязанные. Связь будет осуществляться том числе с помощью реестра воинского учета. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Новый нормативный акт вносит поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Их приняли с целью уточнения положений, которые регламентируют информационное взаимодействие военкоматов с юрлицами, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять.
Закон предусматривает организацию такого взаимодействия в том числе через государственную информационную систему — реестр воинского учета.
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РОССИЯзаконвоинский учетреестр военнообязанных
 
 
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