https://1prime.ru/20240808/voenkomat-850756049.html

Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями

Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военных комиссариатов с юридическими лицами, где трудятся военнообязанные. Связь будет... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T20:20+0300

2024-08-08T20:20+0300

2024-08-08T20:20+0300

россия

закон

воинский учет

реестр военнообязанных

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военных комиссариатов с юридическими лицами, где трудятся военнообязанные. Связь будет осуществляться том числе с помощью реестра воинского учета. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Новый нормативный акт вносит поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Их приняли с целью уточнения положений, которые регламентируют информационное взаимодействие военкоматов с юрлицами, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять.Закон предусматривает организацию такого взаимодействия в том числе через государственную информационную систему — реестр воинского учета.

https://1prime.ru/20240806/inspektor-850694248.html

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россия, закон, воинский учет, реестр военнообязанных