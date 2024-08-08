https://1prime.ru/20240808/voenkomat-850756049.html
Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями
Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военных комиссариатов с юридическими лицами, где трудятся военнообязанные. Связь будет... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T20:20+0300
2024-08-08T20:20+0300
2024-08-08T20:20+0300
россия
закон
воинский учет
реестр военнообязанных
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военных комиссариатов с юридическими лицами, где трудятся военнообязанные. Связь будет осуществляться том числе с помощью реестра воинского учета. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Новый нормативный акт вносит поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Их приняли с целью уточнения положений, которые регламентируют информационное взаимодействие военкоматов с юрлицами, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять.Закон предусматривает организацию такого взаимодействия в том числе через государственную информационную систему — реестр воинского учета.
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россия, закон, воинский учет, реестр военнообязанных
РОССИЯ, закон, воинский учет, реестр военнообязанных
Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями
Путин подписал закон о связи с работодателями через реестр воинского учета
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военных комиссариатов с юридическими лицами, где трудятся военнообязанные. Связь будет осуществляться том числе с помощью реестра воинского учета. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Новый нормативный акт вносит поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Их приняли с целью уточнения положений, которые регламентируют информационное взаимодействие военкоматов с юрлицами, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять.
Закон предусматривает организацию такого взаимодействия в том числе через государственную информационную систему — реестр воинского учета.
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