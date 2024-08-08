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"Перманентная гибридная война". Лукашенко рассказал, что происходит с СНГ

"Перманентная гибридная война". Лукашенко рассказал, что происходит с СНГ - 08.08.2024, ПРАЙМ

"Перманентная гибридная война". Лукашенко рассказал, что происходит с СНГ

Страны СНГ вынуждены постоянно противостоять гибридной войне, рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Его комментарий приводит новостное издание Белта. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T11:45+0300

2024-08-08T11:45+0300

2024-08-08T11:45+0300

снг

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 8 авг – ПРАЙМ. Страны СНГ вынуждены постоянно противостоять гибридной войне, рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Его комментарий приводит новостное издание Белта."Каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота", - подчеркнул белорусский президент в ходе встречи с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств - участников Содружества. Оно состоялось в четверг, 8 августа, в Минске. Глава Белоруссии дополнил, что страны Содружества находятся под постоянным прессингом Запада, который стремится рассорить и расколоть их изнутри. Кроме того, Лукашенко уточнил, что введенные против государств экономические санкции являются незаконными.Содружество Независимых Государств — международная организация, в состав которой входят некоторые страны бывшего СССР. Основана в декабре 1991 года.В этом году Россия председательствует в СНГ. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, страна концентрируется на углублении сотрудничества государств-членов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, цифровой трансформации и других вопросах.

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снг, белоруссия, александр лукашенко