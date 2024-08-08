Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Перманентная гибридная война". Лукашенко рассказал, что происходит с СНГ - 08.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240808/voyna-850739188.html
"Перманентная гибридная война". Лукашенко рассказал, что происходит с СНГ
"Перманентная гибридная война". Лукашенко рассказал, что происходит с СНГ - 08.08.2024, ПРАЙМ
"Перманентная гибридная война". Лукашенко рассказал, что происходит с СНГ
Страны СНГ вынуждены постоянно противостоять гибридной войне, рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Его комментарий приводит новостное издание Белта. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T11:45+0300
2024-08-08T11:45+0300
снг
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028753_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_80e8ddeb88fd3e693c788dd725c7271d.jpg
МИНСК, 8 авг – ПРАЙМ. Страны СНГ вынуждены постоянно противостоять гибридной войне, рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Его комментарий приводит новостное издание Белта."Каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота", - подчеркнул белорусский президент в ходе встречи с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств - участников Содружества. Оно состоялось в четверг, 8 августа, в Минске. Глава Белоруссии дополнил, что страны Содружества находятся под постоянным прессингом Запада, который стремится рассорить и расколоть их изнутри. Кроме того, Лукашенко уточнил, что введенные против государств экономические санкции являются незаконными.Содружество Независимых Государств — международная организация, в состав которой входят некоторые страны бывшего СССР. Основана в декабре 1991 года.В этом году Россия председательствует в СНГ. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, страна концентрируется на углублении сотрудничества государств-членов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, цифровой трансформации и других вопросах.
https://1prime.ru/20240808/zhile-850737688.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028753_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_a6cb2987bcf683bc08a8f88839bc90c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
снг, белоруссия, александр лукашенко
СНГ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
11:45 08.08.2024
 
"Перманентная гибридная война". Лукашенко рассказал, что происходит с СНГ

Лукашенко заявил, что страны СНГ пережили цветные революции, это гибридная война

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 8 авг – ПРАЙМ. Страны СНГ вынуждены постоянно противостоять гибридной войне, рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Его комментарий приводит новостное издание Белта.
"Каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота", - подчеркнул белорусский президент в ходе встречи с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств - участников Содружества. Оно состоялось в четверг, 8 августа, в Минске.
Глава Белоруссии дополнил, что страны Содружества находятся под постоянным прессингом Запада, который стремится рассорить и расколоть их изнутри. Кроме того, Лукашенко уточнил, что введенные против государств экономические санкции являются незаконными.
Содружество Независимых Государств — международная организация, в состав которой входят некоторые страны бывшего СССР. Основана в декабре 1991 года.
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей
10:16
В этом году Россия председательствует в СНГ. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, страна концентрируется на углублении сотрудничества государств-членов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, цифровой трансформации и других вопросах.
 
СНГБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала