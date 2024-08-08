Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома - 08.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240808/vyplaty-850749053.html
Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома
Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома
Жители Курской области, покинувшие опасные районы региона, получат единовременную выплату 10 тысяч рублей, сообщил президент России Владимир Путин. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T17:03+0300
2024-08-08T17:15+0300
владимир путин
россия
курская область
выплаты
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850418638_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_440b8e3e36f035667f92cbe8a515425c.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Жители Курской области, покинувшие опасные районы региона, получат единовременную выплату 10 тысяч рублей, сообщил президент России Владимир Путин.На встрече с врио губернатора Алексеем Смирновым глава государства отметил, что необходимо напрямую работать с пострадавшими. "Доходить до каждой семьи... Напрямую, как можно ближе", - подчеркнул Путин. К полудню 8 августа в пограничных районах Курской области продолжается операция российской армии по ликвидации формирований ВСУ. Всего уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорвать границу Курской области. В регионе объявлен режим ЧС.
https://1prime.ru/20240808/poteri-850739772.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850418638_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_1dce9ddf600566fb23cf8bd279f834d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, курская область, выплаты, всу, сво
Владимир Путин, РОССИЯ, Курская область, выплаты, ВСУ, СВО
17:03 08.08.2024 (обновлено: 17:15 08.08.2024)
 
Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома

Путин: жители Курской области, покинувшие опасные районы региона, получат 10 тыс

© POOL | Перейти в медиабанкПереговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Жители Курской области, покинувшие опасные районы региона, получат единовременную выплату 10 тысяч рублей, сообщил президент России Владимир Путин.
На встрече с врио губернатора Алексеем Смирновым глава государства отметил, что необходимо напрямую работать с пострадавшими. "Доходить до каждой семьи... Напрямую, как можно ближе", - подчеркнул Путин.
К полудню 8 августа в пограничных районах Курской области продолжается операция российской армии по ликвидации формирований ВСУ. Всего уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорвать границу Курской области. В регионе объявлен режим ЧС.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
ВСУ потеряли 660 боевиков при попытке прорваться в Курскую область
12:14
 
Владимир ПутинРОССИЯКурская областьвыплатыВСУСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала