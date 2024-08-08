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Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома

Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома

Жители Курской области, покинувшие опасные районы региона, получат единовременную выплату 10 тысяч рублей, сообщил президент России Владимир Путин. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T17:03+0300

2024-08-08T17:03+0300

2024-08-08T17:15+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Жители Курской области, покинувшие опасные районы региона, получат единовременную выплату 10 тысяч рублей, сообщил президент России Владимир Путин.На встрече с врио губернатора Алексеем Смирновым глава государства отметил, что необходимо напрямую работать с пострадавшими. "Доходить до каждой семьи... Напрямую, как можно ближе", - подчеркнул Путин. К полудню 8 августа в пограничных районах Курской области продолжается операция российской армии по ликвидации формирований ВСУ. Всего уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорвать границу Курской области. В регионе объявлен режим ЧС.

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владимир путин, россия, курская область, выплаты, всу, сво