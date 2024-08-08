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Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома
Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома
Жители Курской области, покинувшие опасные районы региона, получат единовременную выплату 10 тысяч рублей, сообщил президент России Владимир Путин. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T17:03+0300
2024-08-08T17:03+0300
2024-08-08T17:15+0300
владимир путин
россия
курская область
выплаты
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сво
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Жители Курской области, покинувшие опасные районы региона, получат единовременную выплату 10 тысяч рублей, сообщил президент России Владимир Путин.На встрече с врио губернатора Алексеем Смирновым глава государства отметил, что необходимо напрямую работать с пострадавшими. "Доходить до каждой семьи... Напрямую, как можно ближе", - подчеркнул Путин. К полудню 8 августа в пограничных районах Курской области продолжается операция российской армии по ликвидации формирований ВСУ. Всего уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорвать границу Курской области. В регионе объявлен режим ЧС.
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владимир путин, россия, курская область, выплаты, всу, сво
Владимир Путин, РОССИЯ, Курская область, выплаты, ВСУ, СВО
Путин назвал размер выплаты жителям Курской области, покинувшим дома
Путин: жители Курской области, покинувшие опасные районы региона, получат 10 тыс
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Жители Курской области, покинувшие опасные районы региона, получат единовременную выплату 10 тысяч рублей, сообщил президент России Владимир Путин.
На встрече с врио губернатора Алексеем Смирновым глава государства отметил, что необходимо напрямую работать с пострадавшими. "Доходить до каждой семьи... Напрямую, как можно ближе", - подчеркнул Путин.
К полудню 8 августа в пограничных районах Курской области продолжается операция российской армии по ликвидации формирований ВСУ. Всего уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорвать границу Курской области. В регионе объявлен режим ЧС.
ВСУ потеряли 660 боевиков при попытке прорваться в Курскую область