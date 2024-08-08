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Выручка VK в первом полугодии выросла на 23%

Выручка VK в первом полугодии выросла на 23% - 08.08.2024, ПРАЙМ

Выручка VK в первом полугодии выросла на 23%

Выручка VK по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла на 23%, до 70,2 миллиарда рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года, при этом основным источником... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T10:04+0300

2024-08-08T10:04+0300

2024-08-08T10:05+0300

выручка

отчетность по мсфо

vk

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла на 23%, до 70,2 миллиарда рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года, при этом основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы - она увеличилась на 20%, до 42 миллиардов рублей, говорится в отчете компании. "Выручка VK в первом полугодии 2024 года увеличилась на 23% по сравнению с первым полугодием 2023 года, до 70,2 миллиарда рублей. Основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка которой увеличилась на 20% по сравнению с первым полугодием 2023 года, до 42 миллиардов рублей", - говорится в отчете. Выручка сегмента "Образовательные технологии" за первое полугодие выросла на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 8,9 миллиарда рублей. Уточняется, что это связано с устойчивым спросом на курсы Skillbox и "Учи.ру", а также консолидаци "Учи.ру" и "Тетрики". Выручка сегмента "Технологии для бизнеса" по итогам первого полугодия увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 4,5 миллиарда рублей. Драйвером роста этого показателя компания назвала облачные сервисы и коммуникационные решения VK. Выручка сегмента "Экосистемные сервисы и прочие направления" выросла на 13,9%, до 11,2 миллиарда рублей.

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выручка, отчетность по мсфо, vk