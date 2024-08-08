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Банкам продлили возможность вывода замороженных активов в отдельное юрлицо

Банкам продлили возможность вывода замороженных активов в отдельное юрлицо - 08.08.2024, ПРАЙМ

Банкам продлили возможность вывода замороженных активов в отдельное юрлицо

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2025-2026 годы возможность для банков РФ вывести замороженные активы в отдельное... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T19:55+0300

2024-08-08T19:55+0300

2024-08-08T19:55+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2025-2026 годы возможность для банков РФ вывести замороженные активы в отдельное юридическое лицо. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Первоначальная редакция отменяла обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности для операторов инвестплатформ и лиц, привлекающих через них инвестиции. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, продлевающую на два года срок, в течение которого банки, попавшие под санкции, могут провести реорганизацию, выделив заблокированные активы в отдельную компанию. Согласно действующему законодательству, этот срок завершается 31 декабря 2024 года. Новый закон продлевает его до 31 декабря 2026 года. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Банк России поддерживает продление срока действия механизма реорганизации банков, который позволяет им передавать заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами из недружественных стран в отдельное юрлицо. Это один из способов решить проблему заблокированных активов, поясняли ранее РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Там обращали внимание, что со стороны банков есть спрос на этот механизм, при этом до конца года остается не так много времени, чтобы они успели завершить все предусмотренные законодательством процедуры.

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россия, банки, закон