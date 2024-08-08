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"Яндекс Лавка" открыла первый офлайн-магазин
"Яндекс Лавка" открыла первый офлайн-магазин - 08.08.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Лавка" открыла первый офлайн-магазин
"Яндекс Лавка" запустила свой первый офлайн-магазин. Он открылся в Пресненском районе Москвы и работает в тестовом режиме, передает пресс-служба "Яндекс". | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T10:19+0300
2024-08-08T10:19+0300
2024-08-08T10:20+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Лавка" запустила свой первый офлайн-магазин. Он открылся в Пресненском районе Москвы и работает в тестовом режиме, передает пресс-служба "Яндекс". "Теперь покупатели смогут делать заказы не только в приложении, но и собирать корзину в реальном магазине. Такой сценарий покупки будет интересен в первую очередь клиентам, которые привыкли выбирать продукты вживую: например, овощи и фрукты...", - следует из заявления. Общая площадь магазина составляет 230 квадратных метров. В нем покупатели смогут приобрести те же позиции, что и в онлайн-версии, общее их количество - более 3 тысяч. Среди них можно будет найти товары для дома, продукты, фрукты, овощи, готовые блюда и многое другое. Кроме того, в магазине работает кафе, в котором можно купить горячие и холодные напитки, а также готовую еду и десерты."При работе над дизайном магазина сервис ориентировался на свой фирменный стиль — для оформления интерьера использовались оригинальные голубые цвета и визуальные черты "Лавки", - подчеркнули в компании.Здесь также будут проходить дегустации новинок, которые компания подготовит к Новому году, 8 Марта и другим праздникам.
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яндекс лавка, яндекс, оффлайн-магазины
Яндекс Лавка, Яндекс, Оффлайн-магазины
"Яндекс Лавка" открыла первый офлайн-магазин
"Яндекс Лавка" открыла в Пресненском районе Москвы тестовый офлайн-магазин
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Лавка" запустила свой первый офлайн-магазин. Он открылся в Пресненском районе Москвы и работает в тестовом режиме, передает пресс-служба "Яндекс".
"Теперь покупатели смогут делать заказы не только в приложении, но и собирать корзину в реальном магазине. Такой сценарий покупки будет интересен в первую очередь клиентам, которые привыкли выбирать продукты вживую: например, овощи и фрукты...", - следует из заявления.
Общая площадь магазина составляет 230 квадратных метров. В нем покупатели смогут приобрести те же позиции, что и в онлайн-версии, общее их количество - более 3 тысяч. Среди них можно будет найти товары для дома, продукты, фрукты, овощи, готовые блюда и многое другое. Кроме того, в магазине работает кафе, в котором можно купить горячие и холодные напитки, а также готовую еду и десерты.
"При работе над дизайном магазина сервис ориентировался на свой фирменный стиль — для оформления интерьера использовались оригинальные голубые цвета и визуальные черты "Лавки", - подчеркнули в компании.
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Здесь также будут проходить дегустации новинок, которые компания подготовит к Новому году, 8 Марта и другим праздникам.