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Сбербанк допустил приостановку торгов юанем на российской бирже
Сбербанк допустил приостановку торгов юанем на российской бирже - 08.08.2024, ПРАЙМ
Сбербанк допустил приостановку торгов юанем на российской бирже
Сбербанк не исключает остановку биржевой торгов в России юанем на бирже из-за международных санкций, но имеет альтернативный план на этот случай, заявил старший | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T12:23+0300
2024-08-08T12:23+0300
2024-08-08T12:32+0300
сбербанк
юань
биржевые торги
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк не исключает остановку биржевой торгов в России юанем на бирже из-за международных санкций, но имеет альтернативный план на этот случай, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов. "Что касается сценария остановки торгов юанем на бирже, то мы действительно его не исключаем, потому что санкции постоянно расширяются, возникает новая реакция на них и так далее. При этом мы имеем определенные сценарии, как действовать в этом случае, и альтернативные планы у нас на такую ситуацию есть", - сказал он во время конференц-колла.
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сбербанк, юань, биржевые торги
Сбербанк, юань, биржевые торги
Сбербанк допустил приостановку торгов юанем на российской бирже
Сбербанк имеет альтернативный план на случай приостановки торгов юанем на бирже в РФ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк не исключает остановку биржевой торгов в России юанем на бирже из-за международных санкций, но имеет альтернативный план на этот случай, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов.
"Что касается сценария остановки торгов юанем на бирже, то мы действительно его не исключаем, потому что санкции постоянно расширяются, возникает новая реакция на них и так далее. При этом мы имеем определенные сценарии, как действовать в этом случае, и альтернативные планы у нас на такую ситуацию есть", - сказал он во время конференц-колла.