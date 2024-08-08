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Сбербанк допустил приостановку торгов юанем на российской бирже

Сбербанк допустил приостановку торгов юанем на российской бирже - 08.08.2024, ПРАЙМ

Сбербанк допустил приостановку торгов юанем на российской бирже

Сбербанк не исключает остановку биржевой торгов в России юанем на бирже из-за международных санкций, но имеет альтернативный план на этот случай, заявил старший | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T12:23+0300

2024-08-08T12:23+0300

2024-08-08T12:32+0300

сбербанк

юань

биржевые торги

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк не исключает остановку биржевой торгов в России юанем на бирже из-за международных санкций, но имеет альтернативный план на этот случай, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов. "Что касается сценария остановки торгов юанем на бирже, то мы действительно его не исключаем, потому что санкции постоянно расширяются, возникает новая реакция на них и так далее. При этом мы имеем определенные сценарии, как действовать в этом случае, и альтернативные планы у нас на такую ситуацию есть", - сказал он во время конференц-колла.

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сбербанк, юань, биржевые торги