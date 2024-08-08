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В России дефицит юаневой ликвидности. Эксперт раскрыла причины
В России дефицит юаневой ликвидности. Эксперт раскрыла причины - 08.08.2024, ПРАЙМ
В России дефицит юаневой ликвидности. Эксперт раскрыла причины
В российских банках вновь наблюдается дефицит юаней. С чем это связано, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры инновационных и цифровых технологий... | 08.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. В российских банках вновь наблюдается дефицит юаней. С чем это связано, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова. Ранее "Ведомости" сообщили, что стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи значительно выросла. Ставка RUSFAR CNY 6 августа выросла более чем вдвое – до 20,19% годовых. По мнению эксперта, имеющиеся перебои с юанями носят технический характер. Китай балансирует на грани финансово-санкционной войны с США, но при этом оказался слабо готов к разведению платежей между Китаем и Россией и Китаем и США."Из-за этого вся китайская внешнеторговая платёжная инфраструктура оказывается под угрозой санкций", - объясняет экономист. По сути, Китай слишком гордился включением юаня в корзину резервных валют и слишком мало сделал для того, чтобы юань действительно мог претендовать на статус средства международных расчётов. По мнению Копыловой, эта проблема вызвана во многом и тем, что китайские финансисты традиционно больше ориентировались на западные рынки и ценности. Это заметно по участившимся уголовным делам в отношении руководящих сотрудников китайских банков. Как полагает эксперт, со временем эти проблемы будут решены. Будут созданы банки для работы со "странами доброй воли", находящиеся вне рамок санкций. Но пока чувствительность российского рынка юаней к новостному фону и общая повышенная волатильность будут сохраняться, заключила экономист.
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китай, россия, сша, юань, эксклюзив
КИТАЙ, РОССИЯ, США, юань, Эксклюзив
В России дефицит юаневой ликвидности. Эксперт раскрыла причины
Доцент Копылова: имеющиеся перебои с юанями носят технический характер
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. В российских банках вновь наблюдается дефицит юаней. С чем это связано, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова.
Ранее "Ведомости" сообщили, что стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи значительно выросла. Ставка RUSFAR CNY 6 августа выросла более чем вдвое – до 20,19% годовых.
По мнению эксперта, имеющиеся перебои с юанями носят технический характер. Китай балансирует на грани финансово-санкционной войны с США, но при этом оказался слабо готов к разведению платежей между Китаем и Россией и Китаем и США.
"Из-за этого вся китайская внешнеторговая платёжная инфраструктура оказывается под угрозой санкций", - объясняет экономист.
По сути, Китай слишком гордился включением юаня в корзину резервных валют и слишком мало сделал для того, чтобы юань действительно мог претендовать на статус средства международных расчётов.
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По мнению Копыловой, эта проблема вызвана во многом и тем, что китайские финансисты традиционно больше ориентировались на западные рынки и ценности. Это заметно по участившимся уголовным делам в отношении руководящих сотрудников китайских банков.
Как полагает эксперт, со временем эти проблемы будут решены. Будут созданы банки для работы со "странами доброй воли", находящиеся вне рамок санкций. Но пока чувствительность российского рынка юаней к новостному фону и общая повышенная волатильность будут сохраняться, заключила экономист.
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