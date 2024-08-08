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Китайская хитрость: как отмывают "грязные" юани и причем тут Россия

Китайская хитрость: как отмывают "грязные" юани и причем тут Россия - 08.08.2024, ПРАЙМ

Китайская хитрость: как отмывают "грязные" юани и причем тут Россия

История с "грязными" юанями имеет под собой совсем не ту подоплеку, о которой пишут СМИ: так их называют не из-за России. Однако проблемы в двухсторонних... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T03:30+0300

2024-08-08T03:30+0300

2024-08-08T03:30+0300

китай

россия

юань

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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ, Роман Серов. История с "грязными" юанями имеет под собой совсем не ту подоплеку, о которой пишут СМИ: так их называют не из-за России. Однако проблемы в двухсторонних расчетах действительно есть. Кто и как их обходит, читайте в материале "Прайма".Юани грязные и чистыеИнформация о том, что китайские банки начали считать юани из России грязными и прекратили их прием, появилась в СМИ в конце июля. Банкиры ставят сделки на паузу, чтобы проследить весь путь транзакций и распознать их чистоту. Все дело в санкционных рисках – грязными после введения ограничений против Мосбиржи считаются все юани, которые через нее проходят.Отдельные банки все же принимают платежи, но большинство все же предпочитают четко делить юань на грязный и чистый. К последней категории относится валюта, поступающая не с территории России. Именно так действует большинство отечественных импортеров, поскольку уже больше 60% товарооборота попало в черные списки. Как правило, на помощь приходят посредники из стран Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока, покупающие юань на не связанных с Россией площадках. Возникли и проблемы с логистикой – банки КНР начали тщательно отслеживать сопроводительные документы и блокировать расчеты российской и китайской стороны.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКонечно, посредники делают это не бесплатно: по оценке экспертов, каждое звено цепочки добавляет несколько процентов к сумме, в результате, обход санкций оценивается в 5-10% от перевода. Некоторые предлагают услугу "очищения" юаней за комиссию в 7-9%.Однако деление юаней по степени загрязненности весьма условно. Официально в стране действительно есть два курса нацвалюты – внешний и внутренний. Они близки друг к другу, но не полностью идентичны. Какое-либо другое деление физически невозможно, как и спреды между "чистым" и грязным" юанем. Что, однако, не отменяет сложностей при торговле между Россией и Китаем.Юани "грязные" не потому что русскиеНа самом деле, термин "грязные" юани появился достаточно давно и вовсе не в связи с Россией или санкциями против нее, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По его словам, в Китае так называют нацвалюту, замешанную в сомнительных операциях."В СМИ сейчас активно распространяется информация про "грязные российские юани", которые куплены в России, а затем переведены в Китай. Между тем, понятие "грязные юани" существует в Китае давно и не связано с санкциями против России как это преподносят многие источники", - разъяснил он.Дело в том, что в Китае, как и везде, могут происходить сомнительные финансовые операции: деньги получают в результате мошенничества, неуплаты налогов, нарушения контракта на поставку товаров, преднамеренного банкротства, обмана и неправильных трансграничных переводов.Перевалка юаней за границу без разрешения Нацбанка Китая тоже запрещена. Бывает, что валюту покупают в Гонконге, благо это возможно, и никаких согласований не требуется. Сейчас много юаней, приобретенных таким образом для бизнеса, осела в России, и владельцы просто не знают, что с ними сделать. Ввезти их в Китай невозможно – ведь разрешения на вывоз не было. Эти деньги для Нацбанка страны действительно "грязные". Можно вернуть их в Гонконг, но потребуется согласование с российской таможней, при условии, что в Россию деньги пришли законно.Система контроля за финансовыми транзакциями в Китае постоянно совершенствуется. Нацбанк страны отслеживает цепочку транзакций на всех этапах. Если хоть где-то засветилось мошенничество или преступление с деньгами, они получат статус "грязных".Бывает, что под запрет подпадают сделки с использованием криптовалют, которые в Китае запрещены. Это может вызвать удивление, ведь многие страны используют их вполне легально. Но если китайские продавцы примут оплату в USDT, а затем переведут их через C2C-сервисы на кошельки Вичат/Алипэй или китайские банковские карты – добро пожаловать в черный список, рассказал Бадалов.Сложно, но возможноТак или иначе, это может иметь достаточно серьезные последствия для нашего бизнеса и вообще торговли с Китаем. Но, как известно, если торговля выгодна, ее участники будут искать варианты обхода любых ограничений. И ситуация с Китаем – отнюдь не исключение."Необходимо уточнять у китайских партнеров, какие иные способы им известны. Ситуация разнится от партнера к партнеру. При небольших суммах есть вариант посредников (которым надо заплатить некоторую комиссию). При больших суммах все зависит от партнера и его связей, а также степени информированности о доступных способах приема платежей", - рассуждает старший преподаватель кафедры Восточных языков факультета Международных отношений ИБДА Президентской академии Анна Вилисова.К возможным вариантам можно отнести работу через небольшие банки – отследить транзакции через них американским регуляторам довольно проблематично. Есть и прямо противоположный способ – крупные банки, клиенты которых давно работают с компаниями, ведущими бизнес в России, менее прочих склонны бояться американских санкций. Слишком большие деньги идут через них, и этот поток весьма стабилен.Нашей стороной также прорабатываются дополнительные варианты оплаты через третьи страны. В качестве посредников выступают юридические лица из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций, где россияне чувствуют себя относительно спокойно. Однако это не отменяет рисков конфискации груза и "зависания" денег на каком-нибудь этапе цепочки. Все это, конечно, ведет за собой увеличение себестоимости ввозимой из Китая продукции.По словам Вилисовой, еще можно открыть счет в шанхайском отделении ВТБ, через которое платежи проходят. Однако для этого придется в течение нескольких недель ждать своей очереди. Точная дата открытия счета остается неизвестной, да и не все поставщики готовы принимать платежи через него.Другой вариант - открыть подразделение в Китае, если российская компания является продавцом, но тогда возникает проблема вывода средств из Китая в Россию для оплаты товара производителю. Некоторые китайские организации, напротив, открывают представительства в России и берут оплату в рублях. А некоторые кредитуют российских партнеров в ожидании прохода заблудившихся денег.И, наконец, стороны все чаще используют для расчетов криптовалюты – невзирая на запрет в Китае. Расчеты в этом случае проходят через Гонконг. После принятия в России закона о майнинге этот путь должен активизироваться.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

китай, россия, юань