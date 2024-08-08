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ЦБ с расчетами 7 августа продал на внутреннем рынке юани на 3 млрд руб
ЦБ с расчетами 7 августа продал на внутреннем рынке юани на 3 млрд руб - 08.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ с расчетами 7 августа продал на внутреннем рынке юани на 3 млрд руб
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 7 августа составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T10:21+0300
2024-08-08T10:21+0300
2024-08-08T10:22+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 7 августа составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В свою очередь Минфин РФ анонсировал, что с 7 августа по 5 сентября направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 24,65 миллиарда рублей, по 1,12 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ЦБ с расчетами 7 августа продал на внутреннем рынке юани на 3 млрд руб
ЦБ с расчетами 7 августа продал на внутреннем рынке юани на 3 млрд руб
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 7 августа составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день.
В свою очередь Минфин РФ анонсировал, что с 7 августа по 5 сентября направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 24,65 миллиарда рублей, по 1,12 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.