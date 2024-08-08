https://1prime.ru/20240808/zaymy-850733989.html

В России стало меньше займов на товары длительного пользования

В России стало меньше займов на товары длительного пользования - 08.08.2024, ПРАЙМ

В России стало меньше займов на товары длительного пользования

Доля займов на приобретение товаров длительного пользования в РФ в июне-июле 2024 года сократилась в общем объеме микрозаймов почти в два раза по сравнению с... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T05:22+0300

2024-08-08T05:22+0300

2024-08-08T05:22+0300

экономика

займы

https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Доля займов на приобретение товаров длительного пользования в РФ в июне-июле 2024 года сократилась в общем объеме микрозаймов почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman... проанализировал спрос по микрофинансовому сектору на займы для приобретения товаров длительного пользования (речь идет о мебели, технике для дома, электронных гаджетах и так далее)... В июне-июле 2024 года доля займов на соответствующие цели в общем объеме составила в среднем 7,2%. Это в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда доля таких займов достигала 13,6%", - говорится в исследовании. Такая динамика объясняется, как указывается в исследовании, колебаниями курса доллара к национальной валюте в соответствующие периоды. На протяжении июня-июля 2023 года "наблюдалось устойчивое ослабление рубля к доллару", в результате чего стоимость доллара выросла с 81 рубля по состоянию на 1 июня до 91 рубля по состоянию на 31 июля. На протяжении июня-июля 2024 года наблюдалась обратная тенденция, в результате чего стоимость доллара снизилась с 90 рублей по состоянию на 1 июня до 86,3 рубля по состоянию на 31 июля. При этом в исследовании отмечается, что в целом граждане за последние годы переориентировались на более длительное использование товаров указанных категорий: стали более склонны ремонтировать их, а не покупать новые, бережнее относиться к ним для продления срока эксплуатации. "Однако корреляция между ослаблением или укреплением курса нацвалюты к доллару и спросом на такие товары сохраняется. Часть граждан, у которых назрела соответствующая потребность, всегда стремится успеть купить эти товары до их подорожания из-за ослабления рубля, и наоборот - в периоды его укрепления они не торопятся с покупками", - пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

https://1prime.ru/20240710/zaymy-849971412.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

займы