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Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей

Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей - 08.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми в рамках реализации... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T10:16+0300

2024-08-08T10:16+0300

2024-08-08T10:16+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми в рамках реализации нацпроекта "Семья", сообщили в правительстве РФ. "В рамках расширения параметров поддержки молодых семей и семей с детьми Минстрою, Минтруду и Минфину поручено проработать неипотечные инструменты улучшения их жилищных условий и указать источники финансового обеспечения расходов на эти цели. Срок – до 1 сентября", - сказано в поручениях Мишустина по итогам стратегической сессии, посвящённой новому национальному проекту "Семья".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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