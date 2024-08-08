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Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей
Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей - 08.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми в рамках реализации... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T10:16+0300
2024-08-08T10:16+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми в рамках реализации нацпроекта "Семья", сообщили в правительстве РФ. "В рамках расширения параметров поддержки молодых семей и семей с детьми Минстрою, Минтруду и Минфину поручено проработать неипотечные инструменты улучшения их жилищных условий и указать источники финансового обеспечения расходов на эти цели. Срок – до 1 сентября", - сказано в поручениях Мишустина по итогам стратегической сессии, посвящённой новому национальному проекту "Семья".
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михаил мишустин, россия, жилье, цены на жилье, ипотека, семейная ипотека
Михаил Мишустин, РОССИЯ, жилье, цены на жилье, ипотека, семейная ипотека
Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей
Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми в рамках реализации нацпроекта "Семья", сообщили в правительстве РФ.
"В рамках расширения параметров поддержки молодых семей и семей с детьми Минстрою, Минтруду и Минфину поручено проработать неипотечные инструменты улучшения их жилищных условий и указать источники финансового обеспечения расходов на эти цели. Срок – до 1 сентября", - сказано в поручениях Мишустина по итогам стратегической сессии, посвящённой новому национальному проекту "Семья".
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