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Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей
Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей - 08.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми в рамках реализации... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T10:16+0300
2024-08-08T10:16+0300
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми в рамках реализации нацпроекта "Семья", сообщили в правительстве РФ. "В рамках расширения параметров поддержки молодых семей и семей с детьми Минстрою, Минтруду и Минфину поручено проработать неипотечные инструменты улучшения их жилищных условий и указать источники финансового обеспечения расходов на эти цели. Срок – до 1 сентября", - сказано в поручениях Мишустина по итогам стратегической сессии, посвящённой новому национальному проекту "Семья".
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михаил мишустин, россия, жилье, цены на жилье, ипотека, семейная ипотека
Михаил Мишустин, РОССИЯ, жилье, цены на жилье, ипотека, семейная ипотека
10:16 08.08.2024
 
Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты для семей

Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДом, введенный по программе реновации жилищного фонда
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми в рамках реализации нацпроекта "Семья", сообщили в правительстве РФ.
"В рамках расширения параметров поддержки молодых семей и семей с детьми Минстрою, Минтруду и Минфину поручено проработать неипотечные инструменты улучшения их жилищных условий и указать источники финансового обеспечения расходов на эти цели. Срок – до 1 сентября", - сказано в поручениях Мишустина по итогам стратегической сессии, посвящённой новому национальному проекту "Семья".
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
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Михаил МишустинРОССИЯжильецены на жильеипотекасемейная ипотека
 
 
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