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В РФ разрешили не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота
В РФ разрешили не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота - 08.08.2024, ПРАЙМ
В РФ разрешили не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой. В | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T21:55+0300
2024-08-08T21:55+0300
2024-08-08T21:55+0300
экономика
россия
закон
долги
жилье
банкротство
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой. В рамках дела о банкротстве можно будет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором. Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, вносит необходимые поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Они обеспечивают правовые гарантии сохранения единственного для гражданина-должника и членов его семьи жилья, обремененного ипотекой, при его личном банкротстве. Закон предоставляет арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, право утвердить отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не может быть обращено на единственное жилье, обремененное ипотекой, и на земельный участок, на котором оно расположено. Несогласие финансового управляющего с заключением такого соглашения не является основанием для отказа в его утверждении судом. При этом согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения не требуется. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов. В заключении отдельного мирового соглашения вправе участвовать третьи лица, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные таким соглашением. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.
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россия, закон, долги, жилье, банкротство
Экономика, РОССИЯ, закон, долги, жилье, банкротство
В РФ разрешили не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота
Власти РФ разрешили не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой. В рамках дела о банкротстве можно будет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором.
Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, вносит необходимые поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Они обеспечивают правовые гарантии сохранения единственного для гражданина-должника и членов его семьи жилья, обремененного ипотекой, при его личном банкротстве.
Закон предоставляет арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, право утвердить отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не может быть обращено на единственное жилье, обремененное ипотекой, и на земельный участок, на котором оно расположено. Несогласие финансового управляющего с заключением такого соглашения не является основанием для отказа в его утверждении судом.
При этом согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения не требуется. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов. В заключении отдельного мирового соглашения вправе участвовать третьи лица, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные таким соглашением.
Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.
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