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Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев

Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев - 09.08.2024, ПРАЙМ

Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев

Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T21:57+0300

2024-08-09T21:57+0300

2024-08-09T21:57+0300

россия

минцифры

аэропорт

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максут шадаев

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". "Конечно планируется", - сказал Шадаев, комментируя возможный переход аэропортов РФ на отечественное ПО на фоне последнего масштабного сбоя Microsoft. В июле начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания Crowd Strike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Российские компании, в том числе аэропорты, работающие на зарубежном ПО, столкнулись с небольшими проблемами в работе, были задержки рейсов. В июле комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта. По словам Шадаева, после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы установления сроков внедрения каждого типового программного решения в зависимости от уровня его готовности.

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россия, минцифры, аэропорт, по, максут шадаев