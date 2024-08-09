https://1prime.ru/20240809/aeroport-850788297.html
Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев
Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев - 09.08.2024, ПРАЙМ
Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев
Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T21:57+0300
2024-08-09T21:57+0300
2024-08-09T21:57+0300
россия
минцифры
аэропорт
по
максут шадаев
https://cdnn.1prime.ru/img/82226/77/822267726_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_315df6894cf080ff45dee7ab277c28b0.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". "Конечно планируется", - сказал Шадаев, комментируя возможный переход аэропортов РФ на отечественное ПО на фоне последнего масштабного сбоя Microsoft. В июле начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания Crowd Strike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Российские компании, в том числе аэропорты, работающие на зарубежном ПО, столкнулись с небольшими проблемами в работе, были задержки рейсов. В июле комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта. По словам Шадаева, после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы установления сроков внедрения каждого типового программного решения в зависимости от уровня его готовности.
https://1prime.ru/20240809/aviadeboshiry-850781281.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82226/77/822267726_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_d504b55532e5caef666237108cfb3629.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минцифры, аэропорт, по, максут шадаев
РОССИЯ, Минцифры, аэропорт, ПО, Максут Шадаев
Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев
Шадаев: аэропорты в РФ планируется полностью перевести на отечественное ПО
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция".
"Конечно планируется", - сказал Шадаев, комментируя возможный переход аэропортов РФ на отечественное ПО на фоне последнего масштабного сбоя Microsoft.
В июле начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания Crowd Strike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Российские компании, в том числе аэропорты, работающие на зарубежном ПО, столкнулись с небольшими проблемами в работе, были задержки рейсов.
В июле комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта.
По словам Шадаева, после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы установления сроков внедрения каждого типового программного решения в зависимости от уровня его готовности.
Минтранс поддержал ужесточение ответственности для авиадебоширов