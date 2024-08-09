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Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев
Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев - 09.08.2024, ПРАЙМ
Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев
Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T21:57+0300
2024-08-09T21:57+0300
россия
минцифры
аэропорт
по
максут шадаев
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". "Конечно планируется", - сказал Шадаев, комментируя возможный переход аэропортов РФ на отечественное ПО на фоне последнего масштабного сбоя Microsoft. В июле начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания Crowd Strike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Российские компании, в том числе аэропорты, работающие на зарубежном ПО, столкнулись с небольшими проблемами в работе, были задержки рейсов. В июле комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта. По словам Шадаева, после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы установления сроков внедрения каждого типового программного решения в зависимости от уровня его готовности.
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россия, минцифры, аэропорт, по, максут шадаев
РОССИЯ, Минцифры, аэропорт, ПО, Максут Шадаев
21:57 09.08.2024
 
Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев

Шадаев: аэропорты в РФ планируется полностью перевести на отечественное ПО

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанк" Аэропорт "Домодедово"
 Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российские аэропорты планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция".
"Конечно планируется", - сказал Шадаев, комментируя возможный переход аэропортов РФ на отечественное ПО на фоне последнего масштабного сбоя Microsoft.
В июле начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания Crowd Strike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Российские компании, в том числе аэропорты, работающие на зарубежном ПО, столкнулись с небольшими проблемами в работе, были задержки рейсов.
В июле комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта.
По словам Шадаева, после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы установления сроков внедрения каждого типового программного решения в зависимости от уровня его готовности.
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РОССИЯМинцифрыаэропортПОМаксут Шадаев
 
 
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