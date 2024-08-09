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Строительство Курской АЭС-2 идет по графику, сообщил генподрядчик

Строительство Курской АЭС-2 идет по графику, сообщил генподрядчик - 09.08.2024, ПРАЙМ

Строительство Курской АЭС-2 идет по графику, сообщил генподрядчик

Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T18:33+0300

2024-08-09T18:33+0300

2024-08-09T18:41+0300

энергетика

россия

курская аэс

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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, но сооружение энергоблоков продолжается по графику, все необходимые системы работают штатно, сообщил генподрядчик строительства компания "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом")."В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании."Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно", - отмечает "Атомстройэкспорт".

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