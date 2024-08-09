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Строительство Курской АЭС-2 идет по графику, сообщил генподрядчик
Строительство Курской АЭС-2 идет по графику, сообщил генподрядчик - 09.08.2024, ПРАЙМ
Строительство Курской АЭС-2 идет по графику, сообщил генподрядчик
Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T18:33+0300
2024-08-09T18:33+0300
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, но сооружение энергоблоков продолжается по графику, все необходимые системы работают штатно, сообщил генподрядчик строительства компания "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом")."В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании."Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно", - отмечает "Атомстройэкспорт".
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россия, курская аэс
Энергетика, РОССИЯ, Курская АЭС
Строительство Курской АЭС-2 идет по графику, сообщил генподрядчик
"Атомстройэкспорт": строительство Курской АЭС-2 продолжается по графику
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, но сооружение энергоблоков продолжается по графику, все необходимые системы работают штатно, сообщил генподрядчик строительства компания "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом").
"В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
"Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно", - отмечает "Атомстройэкспорт".
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