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Физлица в России в июле купили акций больше, чем продали - 09.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240809/aktsii-850777528.html
Физлица в России в июле купили акций больше, чем продали
Физлица в России в июле купили акций больше, чем продали - 09.08.2024, ПРАЙМ
Физлица в России в июле купили акций больше, чем продали
Физлица в РФ в июле купили акций на 14,2 миллиарда рублей больше, чем продали, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T16:11+0300
2024-08-09T16:11+0300
экономика
физлица
покупка акций
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Физлица в РФ в июле купили акций на 14,2 миллиарда рублей больше, чем продали, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "Значительный спрос также предъявляли физические лица (приобрели акций на 14,2 миллиарда рублей в июле, на 4,2 миллиарда рублей в июне) и не относящиеся к СЗКО (системно значимые кредитные организации - ред.) кредитные организации, которые перешли к нетто-покупкам на 8,8 миллиарда рублей после нетто-продаж в июне на 41,4 миллиарда рублей", - сообщается в июльском обзоре. Крупнейшими нетто-покупателями акций были системно значимые кредитные организации, купившие ценных бумаг на сумму 20,2 миллиарда рублей (в июне приобрели на 12,5 миллиарда рублей). Среднедневной объем торгов акциями в июле составил 108,9 миллиарда рублей, что на 1,7% выше июньского значения - 107,1 миллиарда рублей.
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физлица, покупка акций
Экономика, физлица, покупка акций
16:11 09.08.2024
 
Физлица в России в июле купили акций больше, чем продали

ЦБ: физлица в июле купили акций на 14,2 миллиарда рублей больше, чем продали

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Физлица в РФ в июле купили акций на 14,2 миллиарда рублей больше, чем продали, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.
"Значительный спрос также предъявляли физические лица (приобрели акций на 14,2 миллиарда рублей в июле, на 4,2 миллиарда рублей в июне) и не относящиеся к СЗКО (системно значимые кредитные организации - ред.) кредитные организации, которые перешли к нетто-покупкам на 8,8 миллиарда рублей после нетто-продаж в июне на 41,4 миллиарда рублей", - сообщается в июльском обзоре.
Крупнейшими нетто-покупателями акций были системно значимые кредитные организации, купившие ценных бумаг на сумму 20,2 миллиарда рублей (в июне приобрели на 12,5 миллиарда рублей).
Среднедневной объем торгов акциями в июле составил 108,9 миллиарда рублей, что на 1,7% выше июньского значения - 107,1 миллиарда рублей.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
Физлица сократили в июле чистые покупки валюты в России
16:09
 
Экономикафизлицапокупка акций
 
 
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