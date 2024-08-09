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Рост ослаб, но дивиденды не за горами

Рост ослаб, но дивиденды не за горами - 09.08.2024, ПРАЙМ

Рост ослаб, но дивиденды не за горами

Индекс Мосбиржи в четверг опустился на 0,78%, тогда как индекс РТС снизился на 1,48%. Снижение показали все отраслевые индексы на Московской бирже. Тем не менее | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T09:13+0300

2024-08-09T09:13+0300

2024-08-09T09:21+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг опустился на 0,78%, тогда как индекс РТС снизился на 1,48%. Снижение показали все отраслевые индексы на Московской бирже. Тем не менее индекс суверенных облигаций RGBI повысился на 1,38%, что соответствует рекордному однодневному росту за многие месяцы.Котировки Brent колеблются вблизи 79 доллара за баррель. Участники рынка опасаются обострения ситуации на Ближнем Востоке, что оказывает поддержку нефтяным котировкам.В июле дефицит федерального бюджета России увеличился до 0,7% от ВВП, что эквивалентно 1,36 триллиона рублей. Для сравнения, в июне этот показатель составлял 0,5% от ВВП. Увеличение дефицита было обусловлено небольшим снижением доходов и ростом расходов. Согласно данным Минфина, доходы в июле составили 2,65 триллиона рублей, что ниже июньских 2,8 триллиона рублей, но все еще выше показателей мая.Дивиденды Сбербанка за 2024 год могут превысить размер дивидендов за 2023 год на фоне повышения прибыли. Банк планирует придерживаться политики выплаты в виде дивидендов 50% чистой прибыли.Совет директоров Яндекса рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 80 рублей на обыкновенную акцию. В случае одобрения, это могут быть первые дивиденды в корпоративной истории Яндекса. В составе Yandex N.V. российская компания предпочитала направлять всю прибыль на развитие текущего бизнеса и новых направлений, не осуществляя выплат акционерам.Сеть магазинов "Магнит" завершила сделку по приобретению 33% акций дальневосточного ритейлера Самбери, что может способствовать расширению присутствия сети "Магнит" на рынке Дальнего Востока.Операционные результаты Whoosh за первые семь месяцев 2024 года отражают позитивную динамику. Общее количество поездок выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув более 85 миллионов. Количество поездок на одного активного пользователя в среднем возросло на 40%, дойдя до 15,4 поездок. Число пользователей сервиса увеличилось на 42% в годовом исчислении и превысило отметку в 25 миллионов. Whoosh демонстрирует значительный рост и усиливает свои позиции на рынке за счет увеличения числа пользователей и активного использования сервиса.Во II квартале 2024 года выручка FIX PRICE по МСФО выросла на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 76,7 миллиарда рублей. Тем не менее чистая прибыль компании сократилась на 57,9% до 5,8 миллиарда рублей. Динамика финансовых показателей оказалась хуже, чем у большинства других ритейлеров.

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Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

мнения аналитиков, мосбиржа, brent, дефицит бюджета, сбербанк, яндекс, ритейлер магнит, whoosh, fix price