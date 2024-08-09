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Рынок споткнулся на отскоке - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Рынок споткнулся на отскоке
Рынок споткнулся на отскоке - 09.08.2024, ПРАЙМ
Рынок споткнулся на отскоке
Вчера Индекс Мосбиржи отработал наш план локального отскока с годового дна до 2880 п. В моменте было и 2888 п. Но день закрыт у 2840 п. с потерями на вечерке в... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T09:36+0300
2024-08-09T09:37+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
globaltrans
vk
курсы валют
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Вчера Индекс Мосбиржи отработал наш план локального отскока с годового дна до 2880 п. В моменте было и 2888 п. Но день закрыт у 2840 п. с потерями на вечерке в 1,2%. Сильное техническое сопротивление и сложный геополитический фон не позволили рынку продолжить восстановление. Подождем прояснение ситуации.Сильнее рынка — бумаги Globaltrans (+1,5%). Курс подскакивал к искомым 630 руб., но откатил. Поддержка будет на 600 руб. с перспективой очередной волны вверх на максимумы июля. Но это краткосрочные спекуляции, а фундаментально сохраняется неопределенность с дивидендами, и таргет пока низкий — 560 руб.Слабее рынка — акции ВК (-3,3%). Вышла слабая отчетность корпорации за I полугодие, акции и упали. Техническая поддержка на спуске в области 430 руб. Долгосрочный ориентир на 540 руб., но, чтобы он реализовался, нужно повышать рентабельность бизнеса.Рубль вчера просел на четверть процента относительно юаня, курс поднялся к 11,86; внебиржевые доллар и евро прибавили по 0,7% и 0,3% к 86,56 и 94,13. Тем не менее инвалюты не вышли за рамки летнего диапазона консолидации — боковик может сохраниться до осени в границах: 11,5–12 по юаню, 84–89 в долларе, 90–95 у евро.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, globaltrans, vk, курсы валют
Мнения аналитиков, Мосбиржа, Globaltrans, VK, Курсы валют
09:36 09.08.2024 (обновлено: 09:37 09.08.2024)
 

Рынок споткнулся на отскоке

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Вчера Индекс Мосбиржи отработал наш план локального отскока с годового дна до 2880 п. В моменте было и 2888 п. Но день закрыт у 2840 п. с потерями на вечерке в 1,2%. Сильное техническое сопротивление и сложный геополитический фон не позволили рынку продолжить восстановление. Подождем прояснение ситуации.
Сильнее рынка — бумаги Globaltrans (+1,5%). Курс подскакивал к искомым 630 руб., но откатил. Поддержка будет на 600 руб. с перспективой очередной волны вверх на максимумы июля. Но это краткосрочные спекуляции, а фундаментально сохраняется неопределенность с дивидендами, и таргет пока низкий — 560 руб.
Слабее рынка — акции ВК (-3,3%). Вышла слабая отчетность корпорации за I полугодие, акции и упали. Техническая поддержка на спуске в области 430 руб. Долгосрочный ориентир на 540 руб., но, чтобы он реализовался, нужно повышать рентабельность бизнеса.
Рубль вчера просел на четверть процента относительно юаня, курс поднялся к 11,86; внебиржевые доллар и евро прибавили по 0,7% и 0,3% к 86,56 и 94,13. Тем не менее инвалюты не вышли за рамки летнего диапазона консолидации — боковик может сохраниться до осени в границах: 11,5–12 по юаню, 84–89 в долларе, 90–95 у евро.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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