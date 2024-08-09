Рынок споткнулся на отскоке

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Вчера Индекс Мосбиржи отработал наш план локального отскока с годового дна до 2880 п. В моменте было и 2888 п. Но день закрыт у 2840 п. с потерями на вечерке в 1,2%. Сильное техническое сопротивление и сложный геополитический фон не позволили рынку продолжить восстановление. Подождем прояснение ситуации.Сильнее рынка — бумаги Globaltrans (+1,5%). Курс подскакивал к искомым 630 руб., но откатил. Поддержка будет на 600 руб. с перспективой очередной волны вверх на максимумы июля. Но это краткосрочные спекуляции, а фундаментально сохраняется неопределенность с дивидендами, и таргет пока низкий — 560 руб.Слабее рынка — акции ВК (-3,3%). Вышла слабая отчетность корпорации за I полугодие, акции и упали. Техническая поддержка на спуске в области 430 руб. Долгосрочный ориентир на 540 руб., но, чтобы он реализовался, нужно повышать рентабельность бизнеса.Рубль вчера просел на четверть процента относительно юаня, курс поднялся к 11,86; внебиржевые доллар и евро прибавили по 0,7% и 0,3% к 86,56 и 94,13. Тем не менее инвалюты не вышли за рамки летнего диапазона консолидации — боковик может сохраниться до осени в границах: 11,5–12 по юаню, 84–89 в долларе, 90–95 у евро.
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Вчера Индекс Мосбиржи отработал наш план локального отскока с годового дна до 2880 п. В моменте было и 2888 п. Но день закрыт у 2840 п. с потерями на вечерке в 1,2%. Сильное техническое сопротивление и сложный геополитический фон не позволили рынку продолжить восстановление. Подождем прояснение ситуации.
Сильнее рынка — бумаги Globaltrans (+1,5%). Курс подскакивал к искомым 630 руб., но откатил. Поддержка будет на 600 руб. с перспективой очередной волны вверх на максимумы июля. Но это краткосрочные спекуляции, а фундаментально сохраняется неопределенность с дивидендами, и таргет пока низкий — 560 руб.
Слабее рынка — акции ВК (-3,3%). Вышла слабая отчетность корпорации за I полугодие, акции и упали. Техническая поддержка на спуске в области 430 руб. Долгосрочный ориентир на 540 руб., но, чтобы он реализовался, нужно повышать рентабельность бизнеса.
Рубль вчера просел на четверть процента относительно юаня, курс поднялся к 11,86; внебиржевые доллар и евро прибавили по 0,7% и 0,3% к 86,56 и 94,13. Тем не менее инвалюты не вышли за рамки летнего диапазона консолидации — боковик может сохраниться до осени в границах: 11,5–12 по юаню, 84–89 в долларе, 90–95 у евро.
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