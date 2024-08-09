https://1prime.ru/20240809/avtomobil-850768300.html

Россиянам рассказали об уловках брендов, выводящих автомобиль из строя

Россиянам рассказали об уловках брендов, выводящих автомобиль из строя - 09.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали об уловках брендов, выводящих автомобиль из строя

Некоторые рекомендации китайских производителей автомобилей, направленные на привлечение большего числа покупателей, могут привести к скорой поломке автомобиля, | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T11:02+0300

2024-08-09T11:02+0300

2024-08-09T11:02+0300

китайский автопром

двигатель

масло

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Некоторые рекомендации китайских производителей автомобилей, направленные на привлечение большего числа покупателей, могут привести к скорой поломке автомобиля, рассказали в издании "Автопилот".Одним из подобных советов является рекомендация использовать низкооктановый бензин АИ-92 для турбированных моторов. Автоэксперты подчеркивают, что это делать категорически запрещено, так как на деле такой бензин не подходит подобным двигателям."Давление в моторе настолько велико, что смесь может сдетонировать еще до момента, как поршень минует верхнюю точку. О низкооктановом нестабильном топливе надо забыть навсегда, хотя производитель зачем-то пишет в руководстве пользователя АИ-92 min", — следует из сообщения.Такое заявление, бесспорно, привлечет покупателей, так как таким образом обслуживание автомобиля облегчится. Однако после использования вредной рекомендации срок службы двигателя значительно понизится.Еще одним бесполезным и даже опасным советом является утверждение о том, что масло необходимо менять при пробеге в 15 тысяч километров. При этом предельным пробегом, при достижении которого стоит задуматься о замене, является показатель в 7 тысяч километров или полгода использования. Это связано с тем, что спустя такой срок в масле появляется осадок, который напрямую влияет на его свойства.Также многие автопроизводители называют бесступенчатые трансмиссии своих автомобилей "необслуживаемыми". Однако работа механизмов провоцирует появление в масле стружки и загрязнение гидроблока. А это отражается на работе всех "внутренностей" автомобиля. Именно поэтому в данном вопросе не стоит слушать рекомендации производителя. Оптимальная периодичность замены масла - через каждые 60 тысяч километров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайский автопром, двигатель, масло