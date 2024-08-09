https://1prime.ru/20240809/banki-850776985.html

Системно значимые банки в РФ вновь нарастили долю покупок на аукционах ОФЗ

Системно значимые банки в РФ вновь нарастили долю покупок на аукционах ОФЗ - 09.08.2024, ПРАЙМ

Системно значимые банки в РФ вновь нарастили долю покупок на аукционах ОФЗ

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июле вновь нарастили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T16:07+0300

2024-08-09T16:07+0300

2024-08-09T16:16+0300

экономика

банки

офз

https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_4712dc3ee2a223d3c3c72584cdcde7d4.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июле вновь нарастили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) после роста в июне, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. "В июле СЗКО продолжили увеличивать свою долю покупок на первичном рынке государственного долга, на них пришлось 91,8% от всех размещений (в июне – 81,5%). Прочие банки, напротив, снизили долю с 7,4 до 1,6%. С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО составили 117,6 миллиарда рублей", - говорится в обзоре. "В основном СЗКО приобретали ОФЗ-ПК: купили на первичном рынке на 153,2 миллиарда рублей, продали на вторичном рынке на 38,1 миллиарда рублей. Аналогично направленные операции СЗКО совершали с ОФЗ-ПД: приобрели на аукционе на 17,1 миллиарда рублей, продали на вторичных биржевых торгах на 14,4 миллиарда рублей", - указывается там же. На вторичном биржевом рынке крупнейшими продавцами ОФЗ по‑прежнему остаются СЗКО, в июле они реализовали ОФЗ на 52,7 миллиарда рублей (в июне – на 22,9 миллиарда рублей). Также продажи государственных ценных бумаг осуществляли прочие банки – на 18,5 миллиарда рублей. Основные покупки продолжают совершать некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств, увеличив сумму покупок с 22,7 до 44,9 миллиарда рублей, говорится в обзоре. Розничные инвесторы и НФО за счет доверительного управления совершили покупки на 18,6 и 7 миллиарда рублей соответственно, добавляется там же. Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в июле снизился до 14,6 миллиарда рублей (в июне – 22,2 миллиарда рублей). Объем размещения ОФЗ на аукционе в июле увеличился до 196,7 миллиарда рублей по номиналу (в июне – 81,8 миллиарда рублей), однако составил всего 13,1% от плана на третий квартал 2024 года. В июле прошло 5 аукционов, при этом размещение ОФЗ-ПД 17 и 24 июля не состоялось из‑за отсутствия заявок по приемлемым ценам. "Основной объем размещения пришелся на ценную бумагу с переменным купоном, которую Минфин России размещает второй месяц после перерыва с октября 2023 года (срок до погашения – 13 лет). Повышенный спрос со стороны инвесторов на ОФЗ-ПК позволил разместить ценные бумаги на 167,3 миллиарда рублей. Облигаций с фиксированным купоном (со сроками до погашения 15 и 16 лет) было продано всего на 29,4 миллиарда рублей", - добавляется там же.

https://1prime.ru/20240726/ofz-850469669.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, офз