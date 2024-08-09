https://1prime.ru/20240809/bloger-850776148.html

"Как такое возможно"? Австралийского блогера поразил российский магазин

"Как такое возможно"? Австралийского блогера поразил российский магазин - 09.08.2024, ПРАЙМ

"Как такое возможно"? Австралийского блогера поразил российский магазин

В России можно купить продукцию всех брендов, которых, казалось бы, не должно быть на российских полках из-за западных санкций, рассказал австралийский блогер и | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T15:55+0300

2024-08-09T15:55+0300

2024-08-09T15:55+0300

россия

блогеры

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848686695_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_112327b3e00a5cdb617499f63ab41fd8.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В России можно купить продукцию всех брендов, которых, казалось бы, не должно быть на российских полках из-за западных санкций, рассказал австралийский блогер и автор YouTube-канала "Путешествие с Расселом" в своем видео.Рассел отправился в московский филиал магазина "Бахетле", где поразился обилию продуктов самых разных марок. Прежде всего, его удивило расположение супермаркета, а также его размер. "Бахетле" находится на 0 этаже, что позволяет использовать гораздо большую площадь.Взор блогера практически сразу упал на полку с напитками, где он к своему удивлению обнаружил бутылки Coca-Cola, привезенные из других стран. Рассел подчеркнул, что российские магазины отличаются обилием продуктов из других стран, поэтому выбор в них действительно большой, несмотря на введенные ограничения. Это же касается и алкогольных напитков, которые также можно найти в любом количестве, несмотря на запреты.Особое внимание он уделил уже полюбившемуся снеку - чипсам, а именно - новым вкусам, которые только недавно появились в России. Блогер подчеркнул, что он поражен тому выбору, что доступен жителям подсанкционного государства. При этом, похоже, он совсем не почувствовал, что против России введены какие-то ограничения.Он также был поражен широким выбором сыров и колбас на российском прилавке. В магазинах есть как импортная продукция из Европы, так и товары российского производства, нисколько не уступающие по качеству и вкусу. Так, Рассел восхитился калужским сыром и большим выбором мясных нарезок.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240806/moskva-850702621.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, блогеры, санкции против рф