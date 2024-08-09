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При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден энергообъект

При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден энергообъект - 09.08.2024, ПРАЙМ

При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден энергообъект

При падении украинского беспилотника в Липецкой области был поврежден энергетический объект, вследствие чего было нарушено энергоснабжение. Об этом в своем... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T06:18+0300

2024-08-09T06:18+0300

2024-08-09T06:24+0300

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. При падении украинского беспилотника в Липецкой области был поврежден энергетический объект, вследствие чего было нарушено энергоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Игорь Артамонов.В 02.00 мск в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников. Впоследствии глава региона Артамонов сообщил о массированной атаке беспилотников на Липецк. "Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, - сообщил глава региона. - На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения". Также Артамонов отметил, что в настоящий момент ведутся восстановительные работы, при этом "угроза атаки БПЛА сохраняется".

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