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При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден энергообъект - 09.08.2024, ПРАЙМ
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При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден энергообъект
При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден энергообъект - 09.08.2024, ПРАЙМ
При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден энергообъект
При падении украинского беспилотника в Липецкой области был поврежден энергетический объект, вследствие чего было нарушено энергоснабжение. Об этом в своем... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T06:18+0300
2024-08-09T06:24+0300
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. При падении украинского беспилотника в Липецкой области был поврежден энергетический объект, вследствие чего было нарушено энергоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Игорь Артамонов.В 02.00 мск в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников. Впоследствии глава региона Артамонов сообщил о массированной атаке беспилотников на Липецк. "Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, - сообщил глава региона. - На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения". Также Артамонов отметил, что в настоящий момент ведутся восстановительные работы, при этом "угроза атаки БПЛА сохраняется".
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Происшествия
06:18 09.08.2024 (обновлено: 06:24 09.08.2024)
 
При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден энергообъект

Губернатор: при падении БПЛА в Липецкой области был поврежден энергообъект

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛиния электропередачи
Линия электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. При падении украинского беспилотника в Липецкой области был поврежден энергетический объект, вследствие чего было нарушено энергоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Игорь Артамонов.
В 02.00 мск в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников. Впоследствии глава региона Артамонов сообщил о массированной атаке беспилотников на Липецк.
"Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, - сообщил глава региона. - На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения".
Также Артамонов отметил, что в настоящий момент ведутся восстановительные работы, при этом "угроза атаки БПЛА сохраняется".
 
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