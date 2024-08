https://1prime.ru/20240809/changan-850772074.html

На авторынке России подешевел почти весь модельный ряд Changan

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Changan обновил цены практически на все свои автомобили, которые представлены на российском рынке. Приобрести модель по сниженной стоимости можно благодаря скидке производителя, сообщает издание "Автоновости дня".Так, стоимость кроссовера Changan Uni-T и лифтбека Uni-V снизилась на 30 тысяч рублей, а цена пикапа Hunter Plus, а также моделей Uni-K и CS85 Coupe упала сразу на 50 тысяч рублей. Еще большее снижение в стоимости зафиксировали у флагманского кроссовера CS95 и его премиальной версии CS75 Plus - их можно приобрести на 70 и на 90 тысяч рублей дешевле соответственно.Самые доступные автомобили в модельном ряду - седан Alsvin и кроссовер CS35 Plus New - получили скидку в 50 тысяч рублей, а седан EADO Plus подешевел на 80 тысяч рублей. Грандиозные скидки в 100 и 200 тысяч рублей зафиксированы на модели бизнес-седана Changan Lamore, а также гибридного кроссовера Uni-K iDD.Чтобы приобрести автомобиль с максимальной доступной скидкой, необходимо внести предоплату в полную стоимость модели.

