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На авторынке России подешевел почти весь модельный ряд Changan - 09.08.2024, ПРАЙМ
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На авторынке России подешевел почти весь модельный ряд Changan
На авторынке России подешевел почти весь модельный ряд Changan - 09.08.2024, ПРАЙМ
На авторынке России подешевел почти весь модельный ряд Changan
Changan обновил цены практически на все свои автомобили, которые представлены на российском рынке. Приобрести модель по сниженной стоимости можно благодаря... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T13:14+0300
2024-08-09T13:14+0300
цены на легковые автомобили
китайский автопром
скидки
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Changan обновил цены практически на все свои автомобили, которые представлены на российском рынке. Приобрести модель по сниженной стоимости можно благодаря скидке производителя, сообщает издание "Автоновости дня".Так, стоимость кроссовера Changan Uni-T и лифтбека Uni-V снизилась на 30 тысяч рублей, а цена пикапа Hunter Plus, а также моделей Uni-K и CS85 Coupe упала сразу на 50 тысяч рублей. Еще большее снижение в стоимости зафиксировали у флагманского кроссовера CS95 и его премиальной версии CS75 Plus - их можно приобрести на 70 и на 90 тысяч рублей дешевле соответственно.Самые доступные автомобили в модельном ряду - седан Alsvin и кроссовер CS35 Plus New - получили скидку в 50 тысяч рублей, а седан EADO Plus подешевел на 80 тысяч рублей. Грандиозные скидки в 100 и 200 тысяч рублей зафиксированы на модели бизнес-седана Changan Lamore, а также гибридного кроссовера Uni-K iDD.Чтобы приобрести автомобиль с максимальной доступной скидкой, необходимо внести предоплату в полную стоимость модели.
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цены на легковые автомобили, китайский автопром, скидки
цены на легковые автомобили, китайский автопром, скидки
13:14 09.08.2024
 
На авторынке России подешевел почти весь модельный ряд Changan

Changan обновил прайс почти на все модели – выгода достигает 200 тысяч рублей

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРост импорта китайских автомобилей в Россию
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Changan обновил цены практически на все свои автомобили, которые представлены на российском рынке. Приобрести модель по сниженной стоимости можно благодаря скидке производителя, сообщает издание "Автоновости дня".
Так, стоимость кроссовера Changan Uni-T и лифтбека Uni-V снизилась на 30 тысяч рублей, а цена пикапа Hunter Plus, а также моделей Uni-K и CS85 Coupe упала сразу на 50 тысяч рублей. Еще большее снижение в стоимости зафиксировали у флагманского кроссовера CS95 и его премиальной версии CS75 Plus - их можно приобрести на 70 и на 90 тысяч рублей дешевле соответственно.
Самые доступные автомобили в модельном ряду - седан Alsvin и кроссовер CS35 Plus New - получили скидку в 50 тысяч рублей, а седан EADO Plus подешевел на 80 тысяч рублей. Грандиозные скидки в 100 и 200 тысяч рублей зафиксированы на модели бизнес-седана Changan Lamore, а также гибридного кроссовера Uni-K iDD.
Чтобы приобрести автомобиль с максимальной доступной скидкой, необходимо внести предоплату в полную стоимость модели.
Автомастерская - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
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цены на легковые автомобиликитайский автопромскидки
 
 
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